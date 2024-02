Superman: Legacy, James Gunn svela la prima foto del cast, Nicholas Hoult calvo nel ruolo di Lex Luthor

Foto di gruppo per il cast di Superman: Legacy, riunito ad Atlanta insieme al regista James Gunn per la lettura del copione.

Il cast di Superman: Legacy si è riunito ad Atlanta per una lettura del copione prima dell'inizio delle riprese. James Gunn ha immortalato il momento in una foto di gruppo diffusa su Instagram che offre, tra l'altro, un primo sguardo a Nicholas Hoult calvo in versione Lex Luthor.

"Dopo la lettura con il cast di Superman", ha scritto Gunn nella didascalia. "Eve, Mr. Terrific, Superman/Clark, Otis, Lex, il produttore Peter Safran, Jimmy, Metamorpho, Lois, Hawkgirl, io, Guy, The Engineer tutti insieme per la prima volta! Che bella giornata."

A interpretare Superman è David Corenswet, un veterano delle serie di Ryan Murphy, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane. Nella foto non passa inosservato il cranio rasato di Nicholas Hoult, pronto per interpretare il nuovo cattivo di Superman, Lex Luthor. Nella foto appaiono anche Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner), Isabela Mercad (Hawkgirl) e altri.

Troppi supereroi in un solo film?

Come anticipa la foto pubblicata da James Gunn, Superman: Legacy conterrà un nutrito gruppo di personaggi dei fumetti. Alcuni fan hanno espresso preoccupazione paventando la presenza di troppi supereroi, ma il regista ha messo le mani avanti spiegando che sta costruendo un universo e non semplicemente inserendo i supereroi solo per il gusto di farlo. Gunn e Safran hanno il compito di lanciare un nuovo universo DC attraverso film, TV e videogiochi. Superman: Legacy è l'inizio ufficiale di questo universo.

"Lo chiamo Cameo Porn ed è stato uno degli ingredienti peggiori dei recenti film di supereroi", ha scritto Gunn su Threads l'anno scorso. "Se un personaggio è nel film, deve avere un motivo per essere lì a livello di storia. Non mi riferisco ai cameo veri e propri, che si tratti di un momento o un semplice Easter egg. Ciò che mi dà fastidio è quando alterano una storia che funziona inserendo personaggi a caso: non sono lì perché la storia lo richiede, ma per qualche altro motivo."

Superman: Legacy arriverà nei cinema a luglio 2025.