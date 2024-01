Superman: Legacy, Phoebe Dynevor di Bridgerton scartata al provino per Lois Lane: 'È lei a salvare Superman'

La star di Bridgerton Phoebe Dynevor ha raccontato il suo provino per il ruolo di Lois Lane in Superman: Legacy.

La star di Bridgerton Phoebe Dynevor ha raccontato il suo provino per il ruolo di Lois Lane in Superman: Legacy. L'attrice era una delle tre finaliste per il ruolo della giornalista del Daily Planet insieme a Emma Mackey e Rachel Brosnahan. Alla fine però la scelta è ricaduta su quest'ultima insieme a David Corenswet che interpreterà invece Clark Kent/ Superman.

Recentemente la Dynevor ha parlato della sua esperienza durante il provino e potrebbe aver svelato qualche piccolo indizio sul noto personaggio DC Comics. "È stato un turbine e poi ho capito che era finita, ma è stato fantastico", ha raccontato l'attrice a Variety, spiegando che Lois Lane è il tipo di ruolo che vuole interpretare. "È lei a salvare Superman. È la mente, in realtà è quella impavida e super coraggiosa della coppia", ha concluso l'attrice.

Non siamo sicuri che l'ex star di Bridgerton si riferisca specificamente all'interpretazione di Lane in Superman: Legacy, ma sicuramente è a conoscenza dei piani di Gunn per il personaggio dopo essere stata quasi ingaggiata.

Superman: Legacy

Superman: Legacy racconterà la storia del giovane Clark Kent mentre cerca di trovare un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e la vita sulla Terra a Smallville, in Kansas. Secondo quanto riferito, la produzione dovrebbe iniziare a marzo. Intanto la colonna sonora di Superman: Legacy è quasi pronta, e anche i costumi sarebbero quasi terminati secondo quanto rivelato da Gunn su Threads.

Il cast di Superman: Legacy include anche Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo di The Engineer. Completano il cast Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher e Skyler Gisondo in quelli del fotografo Jimmy Olsen.

Inoltre recentemente è stato confermato che Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor mentre secondo alcuni rumor Madelyn Cline sarebbe in trattative per il ruolo di Supergirl. Superman: Legacy uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.