Madelyn Cline in trattative per interpretare Supergirl in 'Superman: Legacy'? [RUMOR]

Secondo gli ultimi rumor, Madelyn Cline sarebbe in trattative per interpretare Supergirl nel film "Superman: Legacy".

Secondo nuove indiscrezioni Supergirl farà parte di Superman: Legacy e il casting per il ruolo sarebbe attualmente in corso. Inoltre Sasha Calle non riprenderà i panni della supereroina dopo aver interpreto il personaggio in The Flash.

Stando a quanto riportato nel corso del podcast The Hot Mic, condotto dagli scooper John Rocha e Jeff Sneider, Madelyn Cline (star di Outer Banks e apparsa anche in Glass Onion: A Knives Out Mistery) sarebbe in trattative per interpretare Kara Zor-El, la cugina di Kal-El, nel film che verrà diretto da James Gunn. Il personaggio sarà poi protagonista dello spin-off Supergirl: Woman of Tomorrow, ispirato all'omonima run a fumetti.

La fonte specifica di non avere dettagli precisi sul potenziale coinvolgimento della Cline nel progetto dei DC Studios, ma che l'attrice sarebbe al momento in pole position tra le candidate per la parte.

Kurt Russell in una scena di GROSSO GUAIO A CHINATOWN

James Gunn ha deciso di rispondere personalmente ai rumor, sempre più insistenti, secondo i quali Kurt Russell sarebbe stato scelto per interpretare Jor-El, padre del protagonista Kal-El, nel prossimo reboot Superman: Legacy.

Il regista, in risposta al commento di un fan sul nuovo social network Threads, ha negato tutto: "Adoro lavorare con lui e dirigerlo, è divertente e pieno di talento, ma non ne abbiamo mai discusso." Gunn ha poi aggiunto: "Anche se le usanze di Krypton sono diverse dalle nostre, non lo vedo bene come il padre di un neonato!"