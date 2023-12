Superman: Legacy, i temi musicali del film sono già stati composti

James Gunn ha condiviso nuovi aggiornamenti sul film Superman: Legacy con i suoi fan, rivelando che la colonna sonora è quasi completata e, in particolare, quasi tutti i temi musicali sono già stati ideati.

Il regista e sceneggiatore ha inoltre smentito il coinvolgimento nel film di Pom Klementieff e Miriam Shor, nonostante alcune testate importanti come The Hollywood Reporter ne avessero riportato l'arrivo nel cast.

Le spiegazioni di Gunn

James Gunn, regista e sceneggiatore di Superman: Legacy, ha svelato su Threads: "I costumi sono quasi pronti, ma stiamo ancora discutendo su alcuni elementi. Molta della colonna sonora - forse la maggior parte dei temi principali - è già stata scritta".

Il filmmaker ha aggiunto che non è stato svelato il nome del compositore delle musiche originali perché sembra che non sia ancora stato firmato ufficialmente l'accordo. James, rispondendo ai fan, ha proseguito spiegando: "So che sembra folle, considerando che così tanta della colonna sonora è stata scritta, ma quando stai seguendo l'ispirazione cosa devi fare? Ho scritto la maggior parte di Peacemaker e tutta Creature Commandos prima di aver concluso l'accordo! Non accade spesso ma ho avuto le colonne sonore scritte prima delle riprese del film. Facciamo sentire la musica sul set, fin dai tempi di Super".

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

La trama del film

Superman: Legacy racconterà la storia del giovane Clark Kent mentre cerca di trovare un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e la vita sulla Terra a Smallville, in Kansas. Il giovane incarnerà la verità, la giustizia e lo stile di vita americano, venendo guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera questo sentimento qualcosa di passato.

Nel film David Corenswet sarà l'eroico protagonista. Rachel Brosnahan interpreterà invece Lois Lane, Nathan Fillion sarà Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced avrà il ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi sarà Mister Terrific, Anthony Carrigan avrà il ruolo di Rex Mason/Metamorpho, e Maria Gabriela de Faria sarà Angela Spica/The Engineer.

Completano il cast Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher e Skyler Gisondo che sarà il fotografo Jimmy Olsen.