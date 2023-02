DC Universe: il primo capitolo si intitolerà "Gods & Monsters", ecco svelato il motivo

Il capitolo 1 del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, presentato ufficialmente ieri, sarà intitolato Gods & Monsters e i due co-CEO hanno rivelato i motivi di tale nome altisonante. Dopo molte febbrili aspettative, la Warner Bros. Discovery ha svelato i piani per riavviare DC in film e TV. A partire dal 2025 con Superman: Legacy, la prima fase del nuovo DCU comprenderà circa due film e due programmi TV HBO Max all'anno, intrecciando un universo condiviso e coeso tra le piattaforme.

Con l'annuncio di ieri, James Gunn ha presentato i primi 10 progetti del DC Universe, inclusi il nuovo Superman e The Batman 2. L'obiettivo è quello di realizzare un universo interconnesso alla maniera dell'MCU, ma a differenza di Marvel, che opera per Fasi, ogni capitolo del DCU avrà il suo nome specifico. Si comincia con Gods & Monsters, che ha un legame molto stretto con la mitologia DC.

James Gunn è stato brutalmente sincero su DC Extended Universe e SnyderVerse: "Era tutto incasinato"

Gods & Monsters è uno dei temi principali delle storie DC

Il dualismo tra dei e mostri è un concetto alla base dell'universo DC sia nei fumetti che negli altri media. La tradizione DC contiene divinità reali come Zeus e Ares, eroi come Superman che diventano noti come figure divine e una serie di classici cattivi DC che tentano erroneamente di rivendicare la divinità per se stessi. Un mostro DC può essere una creatura gigantesca, grottesca, ricoperta di melma o un uomo calvo in giacca e cravatta. Laddove sono coinvolti i superpoteri, sia gli dei che i mostri hanno molto a che vedere con la faccenda, perciò il titolo fa un'allusione appropriata a uno dei temi più diffusi di DC.

In precedenza, Gods & Monsters è stato utilizzato per il film animato del 2015 Justice League: Gods & Monsters. Sebbene il DCU quasi certamente non ha alcun collegamento con il cartone animato, questo parallelo dimostra quanto sia radicata l'eterna battaglia tra dei e mostri nel DNA DC. Al centro di tale battaglia c'è una domanda che giocherà un ruolo importante nel primo capitolo del DCU: qual è la differenza tra dei e mostri? Superman: Legacy e altre uscite annunciate da James Gunn esploreranno questo sottile equilibrio tra cosa significa essere un dio e cosa significa essere un mostro.

Batgirl, Peter Safran difende la cancellazione del film: "Avrebbe danneggiato il DC Universe"

Quali personaggi sono dei e quali sono mostri nel capitolo 1 del DC Universe?

Sul lato divino dell'equazione, Paradise Lost include le amazzoni di Themyscira, mentre sia Superman che Supergirl appaiono sulla Terra, sembrando simili agli dei rispetto ai nativi. Per quanto riguarda i mostri, Swamp Thing e Creature Commandos sono i due mostri più ovvi rappresentanti, ma Amanda Waller e Damian Wayne potrebbero essere entrambi considerati mostruosi per le loro azioni oscure e la moralità distorta. La bellezza del titolo "Gods & Monsters", tuttavia, è che ogni definizione è ambigua.

The Autority e Booster Gold, infatti, possono essere visti come come eroi, ma in molti sosterrebbero che sono più vicini ai mostri. Se l'apparenza di Swamp Thing inganna, i veri dei potrebbero alla fine rivelarsi di natura più mostruosa rispetto alle altre creature. Il titolo Gods & Monsters pone varie questioni: una mossa da Superman può farlo passare da una categoria all'altra? Un ragazzo addestrato come un mostro, come Damian Wayne, può migliorare? Ci sono divinità e mostri in abbondanza nel primo capitolo DCU, ma definire la natura dei personaggi sotto quegli stendardi potrebbe non essere così semplice come sembra.