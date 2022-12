Superman, nuovi dettagli sul film scritto da James Gunn: "Non sarà una storia delle origini"

Il nuovo co-CEO dei DC Studios James Gunn ha svelato i primi dettagli sul film di Superman che andrà a scrivere, spiegando come non si tratterà di una storia delle origini.

Le vicissitudini attorno alla figura di Superman nel DC Universe tengono banco sui media da giorni. Dopo aver incontrato i nuovi boss dei DC Studios James Gunn e Peter Safran, Henry Cavill ha annunciato il suo addio definitivo al personaggio dell'uomo d'acciaio, ringraziando i fan per il supporto.

Ovviamente il futuro di Superman non finirà qui dal momento che proprio James Gunn sta scrivendo un film che farà parte del nuovo DC Universe. Rispondendo a un fan su Twitter, il regista ha così spiegato: "Non è una storia delle origini perché non sta incontrando alcuni dei personaggi principali per la prima volta, è semplicemente più giovane".

Come dichiarato alcuni giorni fa, il film in arrivo si concentrerà sulla vita da giornalista di Clark Kent a Metropolis, ma Superman esiste già in quel determinato contesto. Dal momento che il nuovo film si concentrerà su una versione più giovane dell'uomo d'acciaio, la presenza di Henry Cavill non è stata più ritenuta necessaria.

L'idea di un giovane Kal-El ai suoi esordi come giornalista e come supereroe a Metropolis confermerebbe i rumor degli ultimi mesi che parlavano del desiderio tra i creativi della DC di riportare in vita lo spirito dei film di Richard Donner con Cristopher Reeve.