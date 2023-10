Superman: Legacy, Jason Momoa in trattative per comparire nei panni di Lobo

Non sono pochi gli attori che hanno interpretato personaggi dei fumetti diversi nel corso della loro carriera. Jason Momoa starebbe per unirsi alla schiera. Secondo quanto anticipato da Variety, l'attore sarebbe prossimo a lasciare il ruolo di Arthur Curry/Aquaman per calarsi nei panni di Lobo in Superman: Legacy di James Gunn o in un altro potenziale cinecomic.

Sebbene sia più comune vedere un attore interpretare più ruoli in franchise diversi, come Chris Evans che, prima di calarsi nei panni di Captain America, aveva interpretato Johnny Storm in due film dei Fantastici Quattro prima di diventare Steve Rogers, Momoa potrebbe presto passare da un popolare ruolo DC a un altro. Aquaman e il Regno Perduto, in uscita nelle sale italiane il 20 dicembre, potrebbe dunque rappresentare il canto del cigno per il re degli oceani.

DCU: nessun attore membro della Justice League riprenderà il proprio ruolo in futuro

Cosa succederà nel nuovo DCU?

Parlando del futuro dell'Universo DC sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, Variety scrive: "Momoa potrebbe tornare, ma non come Aquaman. Fonti dicono che l'attore sia in trattative per interpretare Lobo, o nel reboot Superman: Legacy del 2025 che o in un film indipendente".

Nel frattempo emergono nuovi inquietanti retroscena sulla lavorazione di Aquaman e il Regno Perduto. Si parla infatti di un Jason Momoa spesso ubriaco sul set e dell'ingerenza di Elon Musk che avrebbe minacciato la Warner per evitare il licenziamento di Amber Heard.

Che i rumor siano veri o meno, il sequel di Aquaman porrà definitivamente fine al vecchio DCEU aprendo la strada al nuovo corso scelto da Gunn e Safran che verrà inaugurato da Superman: Legacy nel 2025.