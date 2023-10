DCU: nessun attore membro della Justice League riprenderà il proprio ruolo in futuro

Il DCU, sotto la guida di Peter Safran e James Gunn, avrà dei protagonisti totalmente nuovi, anche se Jason Momoa potrebbe tornare con un altro ruolo.

Un reportage di Variety che affronta i problemi affrontati sul set di Aquaman e il Regno Perduto svela inoltre qualche dettaglio del futuro dei progetti tratti dai fumetti prodotti da Warner Bros.

Nessun ritorno

Le fonti di Variety sostengono che nessuno dei protagonisti di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, i progetti diretti da Zack Snyder, tornerà nei prossimi film.

Henry Cavill era già stato ufficialmente sostituito con David Corenswet, star di Superman: Legacy, ma nemmeno Ben Affleck, Ezra Miller, Gal Gadot e Jason Momoa sembrano destinati a riprendere i propri ruoli.

La star di Aquaman, tuttavia, sembra abbia parlato della possibilità di interpretare Lobo in Superman: Legacy o in un lungometraggio da assoluto protagonista.

Tra gli attori che conserveranno la propria parte ci sono invece Viola Davis, che ha il ruolo di Amanda Waller, e John Cena che è la star della serie Peacemaker.