Superman: Legacy, James Gunn: 'La storia non verrà influenzata dalla scadenza del copyright'

Come vi avevamo riportato, i personaggi di Superman e Batman diventeranno di pubblico dominio nel 2034 e 2035 rispettivamente, ma James Gunn ha assicurato a tutti i fan della DC che questa notizia non avrà alcuna ripercussione sul film Superman: Legacy.

Intervenendo sui social, Gunn ha confermato che le notizie sulla presenza di The Authority in Superman: Legacy, dovute alla preoccupazione che Superman diventi presto di dominio pubblico, non sono vere. Gunn ha smentito categoricamente la notizia e ha detto che "nessuna decisione sulla storia si è basata sul fatto che i personaggi diventeranno di dominio pubblico".

"Si avrà la possibilità di usare Batman, ma non Robin", aveva spiegato Chris Sims, esperto di copyright, "Superman, ma non la kryptonite". Il Superman degli inizi poteva solo saltare, non volare. "Queste caratteristiche diventeranno di dominio pubblico una dopo l'altra", ha affermato Amanda Schreyer, avvocato specializzato in media e intrattenimento presso lo studio Morse.

Il ruolo del protagonista di Superman: Legacy è interpretato da David Corenswet (Pearl, The Politician), mentre Lois Lane sarà interpretata dalla star di La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan.

A loro si aggiungono Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, María Gabriela De Faría, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Anthony Carrigan e altri ancora. L'uscita del film è prevista per l'11 luglio 2025.

Superman: Legacy, chi è David Corenswet, l'attore scelto da James Gunn come nuovo Clark Kent

La prima fase dell'Universo DC, denominata Chapter One: Gods and Monsters, sarà caratterizzata da una moltitudine di film e show televisivi diversi. Alcuni dei progetti annunciati includono un film su Batman e Robin intitolato The Brave and the Bold, un film su Supergirl intitolato Supergirl: Woman of Tomorrow, un film su Swamp Thing e diversi show televisivi.