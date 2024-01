Superman e Batman diventeranno di dominio pubblico tra 10 anni, cosa accadrà ai DC Studios?

Dopo il Topolino del corto Steambot Willie lo scorso 1° gennaio, anche due personaggi popolarissimi come Superman e Batman diverranno di dominio pubblico rispettivamente a partire dal 2034 e 2035, con Joker e Wonder Woman a seguirli nel 2036 e 2037.

Chris Sims, autore di fumetti ed esperto di Batman, si aspetta una marea di fumetti sul Cavaliere Oscuro non autorizzati che saranno pronti per l'arrivo sulle bancarelle non appena scadrà il copyright.

"Ce ne saranno 100", dice. "Li avranno pronti all'uso". Anche i produttori cinematografici potranno creare le loro versioni, come già fanno con personaggi di pubblico dominio come Dracula e Robin Hood, anche se all'inizio dovranno attenersi alle sole versioni originali dei personaggi.

"Si avrà la possibilità di usare Batman, ma non Robin", ha spiegato Sims, "Superman, ma non la kryptonite". Il Superman degli inizi poteva solo saltare, non volare. "Queste caratteristiche diventeranno di dominio pubblico una dopo l'altra", ha affermato Amanda Schreyer, avvocato specializzato in media e intrattenimento presso lo studio Morse.

La DC si sta preparando da anni. In occasione di un evento stampa nel 2023, l'amministratore delegato James Gunn ha fatto notare che il prossimo film su Superman introdurrà i personaggi di The Authority, una serie di fumetti lanciata nel 1999, in parte perché il copyright di Superman sta per scadere.

Jay Kogan, vice consigliere generale della DC, in un articolo del 2001 ha illustrato una strategia per proteggere i personaggi che diverranno di pubblico dominio. Dato che solo le versioni più vecchie perderanno il copyright, ha esortato: "Manteneteli freschi e aggiornati".

"Modificando gradualmente le caratteristiche letterarie e visive di un personaggio nel corso del tempo, il proprietario può mantenere l'immagine corrente del personaggio come standard de facto nella coscienza pubblica", ha aggiunto.

Nessun problema rilevante quindi per i DC Studios, i quali verranno inaugurati quest'anno dalla serie animata Creature Commandos, prima di lanciare il nuovo Uomo d'Acciaio con Superman: Legacy nel luglio 2025.