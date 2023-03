Superman: Legacy, James Gunn smentisce un altro rumor su Twitter

Superman: Legacy è uno dei progetti più attesi della nuova era cinematografica targata DC presentata da James Gunn, e proprio quest'ultimo su Twitter continua a smentire e confermare rumor sul film. Questa volta, si tratta di una precisazione in merito ai casting.

Mentre tutti si chiedono se James Gunn dirigerà Superman: Legacy, lui torna a fornire su Twitter nuovi spunti di riflessione.

In uno dei suoi tweet più recenti, Gunn, sceneggiatore della pellicola, ha spiegato che le voci sui casting call di Superman: Legacy che circolano attualmente sul web non sono veritiere.

"Ehi James, sono veri i rumor che dicono che hai già fatto circolare dei casting call in cui si cerca un Superman tra i 20 e i 30 anni?" chiede un utente, e lui risponde "No, non abbiamo ancora nemmeno scelto il direttore dei casting".

È vero che altri aggiornamenti da parte di James Gunn sembravano indicare degli sviluppi alquanto prossimi in termini di James Gunn stuzzica i fan su Superman, Batman e il DCU: annunci sui casting in arrivo prima di quanto sperato?

" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="annunci di casting su Superman e Batman">annunci di casting su Superman e Batman, ma a quanto pare non sono poi così imminenti...Staremo comunque a vedere cosa ci riserva il futuro del DCU.