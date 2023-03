Superman: Legacy, confermate le voci di James Gunn alla regia del nuovo film DC?

Il noto fumettista Tom King sembrerebbe aver confermato James Gunn alla regia di Superman: Legacy, film che darà il via al nuovo DC Universe nel 2025.

Superman: Legacy è senza ombra di dubbio il film più atteso dai fan dei fumetti perchè darà il via al nuovo DC Universe vedrà un altro attore, si presume molto più giovane dei precedenti, vestire i panni dell'uomo d'acciaio. A scriverlo ci penserà James Gunn che, a sorpresa, potrebbe anche dirigerlo.

Le voci si erano già diffuse nei mesi scorsi e sembrerebbero essere state confermate dal fumettista Tom King che, in una recente intervista, ha dichiarato che sarà proprio Gunn a dirigere Superman: Legacy. Al momento Warner non ha confermato nè smentito le sue dichiarazioni.

Superman: Legacy arriverà nelle sale nel 2025. Al momento non si conosce ancora il nome dell'attore che dovrà vestire i panni dell'uomo d'acciaio e i rumor sul possibile casting di Jacob Elordi, star di Euphoria, erano stati smentiti dallo stesso Gunn.

Il film in arrivo si concentrerà sulla vita da giornalista di Clark Kent a Metropolis, ma Superman esiste già in quel determinato contesto. Dal momento che il nuovo film si concentrerà su una versione più giovane dell'uomo d'acciaio, la presenza di Henry Cavill non è stata più ritenuta necessaria.