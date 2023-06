Superman Legacy, James Gunn sul casting: 'Stiamo chiudendo il cerchio, ma i rumor nonsense creano difficoltà'

James Gunn ha commentato le voci prive di senso sul casting di Superman Legacy, spiegando come mettano in difficoltà gli attori provinati.

Sono ormai settimane che va avanti in rete il totocasting per Superman Legacy, film che segnerà il nuovo corso della DC al cinema, ma il regista James Gunn non si è mai voluto sbilanciare troppo. Ai microfoni del podcast di Michael Rosenbaum, il mitico Lex Luthor di Smallville nonché suo grande amico, Gunn ha spiegato che le voci prive di senso mettano in difficoltà gli attori provinati.

"Abbiamo fatto molte audizioni sino a ora e stiamo chiudendo il cerchio, ma non abbiamo ancora finito. Sono emerse tante storie in rete negli ultimi giorni, ma non posso dire quali siano vere e quali siano false. Ma ci sono stati tanti rumor nonsense che hanno messo in difficoltà gli attori, si tratta di un processo complicato che dovrebbe rimanere privato" ha dichiarato James Gunn. "Ovviamente i giornalisti cercano lo scoop e fanno il loro lavoro, ma spesso prendono questi rumor dalle agenzie degli attori e non sono veritieri. E questo crea molta confusione".

Al momento tra i papabili per il ruolo di Superman ci sarebbero Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney. Per il ruolo di Lois Lane, invece, sembra siano in corsa Emma Mackey, Rachel Brosnahan e Phoebe Dynevor. I potenziali interpreti di Lex Luthor e Jimmy Olsen dovrebbero invece essere considerati dopo la scelta dei due protagonisti.

Superman Legacy, il nuovo uomo d'acciaio avrà le classiche mutande rosse? James Gunn è "indeciso"

La sinossi di Superman: Legacy

Come svelato nella prima sinossi di Superman: Legacy, il film dovrrebbe raccontare la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.