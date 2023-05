Superman: Legacy, James Gunn ha confermato la presenza di Krypto il Supercane?

Uno dei superanimali più celebri dei fumetti DC potrebbe per la prima volta apparire sul grande schermo nel prossimo film su Superman, in arrivo nel 2025.

Sulla scia del successo ottenuto al box-office da Guardiani della Galassia Vol. 3 James Gunn è ormai pronto a dire addio alla Marvel e concentrarsi sul suo ruolo alla DC, tanto più che è coinvolto nella scrittura e regia di Superman: Legacy. In una recente intervista, Gunn sembrerebbe aver confermato la presenza di un altro personaggio della tradizione DC in Superman: Legacy, si tratta di Krypto il Supercane, superanimale apparso per la prima volta in Adventure Comics #210 del 1955.

Superman: Legacy, ci sarà Krypto il Supercane?

"Speravo di poterti far entrare nel cast come Krypto il Supercane. Potresti fare la motion capture camminando a quattro zampe sul set, ma non puoi parlare" ha esclamato James Gunn rivolgendosi a Chris Pratt. L'intervistatore ha poi chiesto al regista se si trattasse di uno scoop e Gunn ha risposto in maniera affermativa. Non sappiamo se sia stata soltanto una dichiarazione fatta in tono scherzosa, ma il regista aveva più volte affermato in passato di come diversi personaggi legati al mondo dell'Uomo d'acciaio sarebbero apparsi nel film.

Quando uscirà Superman: Legacy?

La pre-produzione di Superman: Legacyè iniziata il mese scorso con la pianificazione di costumi e scenografie; adesso James Gunn è concentrato sulla ricerca dell'attore giusto a cui affidare il ruolo del nuovo Clark Kent.

Il regista ha già consegnato alla Warner la prima bozza di sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori che attualmente sta tenendo Hollywood col fiato sospeso.

Superman: Legacy arriverà nelle sale l'11 luglio 2025. Si vocifera che il film potrebbe introdurre anche un nuovo Lex Luthor dopo l'interpretazione fortemente criticata di Jesse Eisenberg nello SnyderVerse.