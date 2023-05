Superman: Legacy, James Gunn ha consegnato la prima bozza della sceneggiatura subito prima dello sciopero

Lo sciopero degli sceneggiatori che rischia di paralizzare a lungo Hollywood potrebbe non affliggere Superman: Legacy. James Gunn avrebbe consegnato la prima bozza della sceneggiatura subito prima dell'inizio della mobilitazione, come ha rivelato TheWrap.

Al momento James Gunn è nel bel mezzo del casting per il reboot del DCU, che non dovrebbe essere influenzato dallo sciopero visto che l'inizio delle riprese del film su una versione giovane di Superman è fissato per il primo trimestre del 2024. Gunn ha scritto la sceneggiatura e dirigerà il film che introdurrà una nuova versione di Superman per dare il via a una nuova era dell'universo DC.

La pre-produzione di Superman: Legacyè iniziata il mese scorso con la pianificazione di costumi e scenografie a adesso James Gunn è concentrato sulla ricerca dell'attore giusto a cui affidare il ruolo del nuovo Clark Kent.

Superman: Legacy, James Gunn sul reboot DC Studios: "Non sarà una commedia"

Come sarà il nuovo Superman?

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025 e racconterà la storia del percorso di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent. Per i DC Studios, "è l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americani, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata".

Superman: Legacy inaugurerà una nuova era del DCU, dando vita a film e serie TV interconnessi tra di loro alla maniera del Marvel Cinematic Universe. L'uscita di The Batman 2 di Matt Reeves seguirà Superman: Legacy nell'ottobre 2025, anche se il film di Robert Pattinson continuerà a esistere nel suo universo separato, un'eccezione nei piani di James Gunn e Peter Safran che hanno pianificato un ulteriore sguardo su Batman, The Brave and the Bold, un film su Supergirl, un film su Swamp Thing che sarà diretto da James Mangold e una serie animata intitolata Creature Commandos la cui sceneggiatura è firmata ancora una volta da James Gunn.