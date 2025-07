Superman: una scena controversa è stata rimossa dopo i test screening, lo rivelano due attrici del cast

Sara Sampaio e María Gabriela de Faría svelano un retroscena curioso sul film di James Gunn: una sequenza ha suscitato reazioni così forti da essere eliminata prima dell'uscita in sala.

A poche settimane dall'uscita del nuovo Superman, emergono curiosi retroscena sulla fase di post-produzione del film. In una recente intervista rilasciata a Jake's Takes, le attrici Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e María Gabriela de Faría (Engineer) hanno svelato che una scena piuttosto controversa è stata esclusa dal montaggio finale dopo alcuni test screening.

La scena rimossa dal montaggio finale

La sequenza in questione vedeva un confronto fisico tra Ultraman - una possibile versione alternativa e violenta di Superman - e Krypto, il cane supereroe dell'Uomo d'Acciaio. Secondo quanto riferito, il personaggio avrebbe colpito Krypto in una scena particolarmente cruda, che ha generato forti reazioni da parte degli spettatori durante le proiezioni di prova. Warner Bros. e James Gunn avrebbero quindi deciso di eliminarla, ritenendola troppo d'impatto, pur mantenendo il rapimento di Krypto da parte di Lex Luthor e l'intervento dell'Ingegnere.

Superman: il super cane Krypto

Non è la prima volta che scene di questo tipo vengono tagliate per sensibilità del pubblico: la rappresentazione della violenza sugli animali, anche se in un contesto fantastico, tende a suscitare forti reazioni, indipendentemente dal tono o dal contesto narrativo.

Nonostante il piccolo caso, Superman si prepara a infrangere i record: secondo le stime più recenti, il film potrebbe incassare tra i 95 e i 135 milioni di dollari nel weekend d'apertura. Solo le prevendite hanno già superato i 10 milioni di dollari, segno dell'hype crescente intorno al reboot dell'universo DC.

Il nuovo Superman di James Gunn

Diretto e scritto da James Gunn, il nuovo Superman segna l'inizio ufficiale del DC Universe sotto la sua guida. David Corenswet veste i panni dell'Uomo d'Acciaio, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di un rinnovato Lex Luthor. Il cast include inoltre Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner), Edi Gathegi (Mr. Terrific) e Anthony Carrigan (Metamorpho). Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpretano i genitori adottivi di Clark, mentre Milly Alcock farà il suo debutto come Supergirl prima del film Woman of Tomorrow.

Superman e Krypto

Al termine delle riprese, il regista ha condiviso un messaggio emozionato rivolto al team: "Ho voluto raccontare la storia di un uomo buono in un mondo che spesso non lo è. Ogni giorno sul set è stato un promemoria del perché vale la pena credere nella gentilezza e nell'impegno collettivo. Questo film è nato da un viaggio di collaborazione, fatica e passione, e sono grato a ciascuno per aver contribuito a renderlo possibile".

"Con il suo stile inconfondibile, James Gunn rilegge le origini del supereroe più iconico con una combinazione unica di azione spettacolare, umorismo e sensibilità. Il nuovo Superman è mosso dalla compassione e da una profonda fiducia nel potenziale dell'umanità".