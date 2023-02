DC Universe, Capitolo 1: spuntano in rete i loghi dei nuovi film e serie TV DC Studios

Nei giorni scorsi James Gunn ha smosso i social presentando i primi progetti che faranno parte della nuova fase del DC Universe, supervisionata da lui e Peter Safran. Un taglio netto con il passato (The Flash resetterà l'universo attuale) e uno sguardo rivolto al futuro.

Prima che il live stream venisse pubblicato su Twitter Gunn ha tenuto una presentazione a porte chiuse alla stampa, ma un'immagine alquanto particolare è ugualmente finita in rete. Si tratta dei loghi dei nuovi film e serie TV che arriveranno nei prossimi anni, tra cui l'attesissimo Superman: Legacy, progetto che di fatto sarà il trampolino di lancio del Capitolo 1, Gods and Monsters.

DC Universe, il nuovo Superman e The Batman 2 tra i progetti annunciati da James Gunn

Grande attesa anche per The Authority, film basato su uno dei fumetti più discussi di sempre e che potrebbe essere il film più violento e cupo del nuovo DC Universe per via delle tematiche trattate. James Gunn ha in mente un piano ben coeso e pluriennale per i suoi progetti che saranno interconnessi tra loro.

Il regista ha infatti spiegato che i videogiochi tratti dal mondo DC serviranno a colmare - ove ce ne saranno - le lacune tra un film e l'altro e le programmate serie TV in arrivo su HBO Max. "Non è che faremo uscire il film di Superman e poi il gioco di Superman", ha spiegato il co-CEO dei DC Studios. "È più probabile che esca il film di Superman e che due anni dopo esca il film di Supergirl. Ma intanto cosa succederà nel mezzo?".