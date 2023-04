Superman: Legacy, James Gunn sul reboot DC Studios: "Non sarà una commedia"

Nel corso di una recente intervista a proposito del reboot Superman: Legacy che darà il via al nuovo DC Universe al cinema, James Gunn ha anticipato altri dettagli, annunciando che non si tratterà di una commedia.

"Mi sono completamente immedesimato in Superman perché è tutto ciò che sono io", ha dichiarato Gunn all'Hollywood Reporter. "È un outsider che si sente come un alieno, ma anche l'insider definitivo, perché è [fottutamente] Superman. Ed è un po' come mi sento io".

"È più facile prendere un personaggio che nessuno conosce, come i Guardiani o Peacemaker, e poi farne quello che si vuole", ha continuato Gunn. "Tutti, in ogni singolo paese del mondo, conoscono la storia di Superman".

Gunn ha poi ammesso di aver rifiutato un film su Superman nel 2018 proprio per questo motivo e ha poi condiviso alcune intuizioni su ciò che ora ha in programma per il personaggio. Gli addetti ai lavori confermano che Superman: Legacy non sarà una commedia e che Gunn non ha intenzione di rendere Clark Kent l'ennesimo personaggio stravagante per cui è conosciuto; vuole invece realizzare un film di supereroi veramente sincero.

"Come posso renderlo diverso dai film di Superman che sono stati fatti finora, ma anche rispettare tutti i film di Superman che sono stati fatti finora?", si è chiesto il regista. "Quindi mi è servito un po' di tempo per cercare di capirlo".

Superman: Legacy segnerà il nuovo inizio del DC Universe nel 2025

Ricordiamo che Superman: Legacy ha una data d'uscita fissata all'11 luglio 2025. Gunn ha anche affermato di avere già in mente alcuni attori per la parte di Superman.