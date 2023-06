Superman: Legacy, James Gunn conquistato da alcune audizioni: 'Li prenderemo per altri ruoli nel DCU'

James Gunn sarebbe entusiasta della qualità degli attori provinati per i ruoli di Clark Kent e Lois Lane per il suo Superman: Legacy, ma bocche cucite sui risultati.

James Gunn è davvero impressionato dal risultato delle audizioni per Superman: Legacy tanto da aver ammesse che valuterà gli attori scartati per altri ruoli nel nuovo DCU.

Sono in corso i test screening per il casting di Superman: Legacy, in particolare per i ruolo di Clark Kent/Superman e Lois Lane. Lo stesso regista, oggi a capo dei DC Studios, ha confermato l'impegno scrivendo su Bluesky: "Fantastico weekend di audizioni per Superman: Legacy. Sono sopraffatto da alcuni di questi attori, che sono tra i migliori mai visti".

Superman Legacy, il nuovo uomo d'acciaio avrà le classiche mutande rosse? James Gunn è "indeciso"

La rosa degli attori

Quando gli è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione qualcuno degli attori per futuri ruoli DCU nel caso in cui non fossero stati scritturati in Superman, James Gunn ha risposto: "Assolutamente".

Il regista non ha anticipato i nomi degli attori che hanno partecipato agli screen test, ma secondo quanto anticipato da fonti vicine alla produzione sarebbero sei gli attori provinati nel weekend: Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney per il ruolo di Superman, Emma Mackey, Rachel Brosnahan e Phoebe Dynevor per quello di Lois Lane. Dal momento che la produzione di Superman: Legacy prenderà il via a gennaio 2024, l'annuncio ufficiale del casting dovrebbe arrivare prima della fine del 2023.