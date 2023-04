Superman: Legacy, James Gunn conferma il ritorno di uno dei personaggi più amati dai fan

Quando Superman: Legacy approderà nei cinema nel 2025, i fan ritroveranno uno dei personaggi secondari più popolari del fumetto. Annunciando la pre-produzione di Superman: Legacy sui social media, James Gunn ha confermato che Jimmy Olsen apparirà nel film. Questo è il primo personaggio confermato nel film in arrivo oltre a Superman.

Jimmy Olsen è un personaggio apparso in molti adattamenti di Superman, anche se l'ultima versione del personaggio finora è stata la più discussa. Interpretato da Michael Cassidy, Olsen è stato mostra come agente della CIA in Batman v Superman: Dawn of Justice, lontano dal suo ruolo tradizionale di spalla comica.

Superman: Legacy introdurrà un nuovo Lex Luthor? (RUMOR)

Chi sarà il nuovo Superman?

Nonostante le voci che continuano a circolare, James Gunn ha confermato che il casting per il prossimo Clark Kent non è ancora iniziato. Il mese scorso il regista ha smentito diversi rumor che suggerivano l'interesse dei Dc Studios nei confronti solo di attori ventenni per interpretare l'amato supereroe.

Per quanto riguarda la trama, finora è stato anticipato che Superman: Legacy racconterà la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent a Smallville, Kansas. Il personaggio è l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americani, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.

Superman: Legacy arriverà nei cinema nel luglio 2025.