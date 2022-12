DC, Michael Rosenbaum vuole tornare come Lex Luthor nell'universo di James Gunn

Se chiedete a Michael Rosenbaum chi potrebbe essere il nuovo Lex Luthor nell'universo DC firmato James Gunn, la sua risposta non lascia molti dubbi: perché non lui stesso?

Gli stravolgimenti in casa DC ad opera di James Gunn e Peter Safran stanno portando gli studios verso un totale reboot di quanto visto finora, sugellato negli ultimi giorni dall'addio al Superman di Henry Cavill e lo stop al terzo film di Wonder Woman .

Ora però, soono diverse le porte che si aprono, e infinite le possibilità di casting, specialmente in vista dei nuovi film di Superman (quello scritto da Ta-Nehisi e quello scritto da James Gunn), e c'è già chi si sta adoperando per rendere nota la sua volontà di tornare sullo schermo.

Come riporta anche Comicbook, l'interprete di Lex Luthor in Smallville Michael Rosenbaum ha utilizzato Twitter per candidarsi a nuovo Lex Luthor, in risposta a un fan che aveva proposto Michael Rooker (uno dei fedelissimi di Gunn) nel ruolo.

"Spero che sarei tra i papabili nel caso. Dopotutto ho interpretato il personaggio per 7 anni... A meno che non sia un problema per voi :)))".

È difficile al momento prevedere le prossime mosse di Gunn e Safran, ma voi che ne pensate? Vorreste rivedere volti noti come Rosenbaum nei panni di personaggi che hanno interpretato in passato, o preferireste attori del tutto nuovi?