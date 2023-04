Karen Gillan vorrebbe collaborare di nuovo con James Gunn: "Mi piacerebbe essere Poison Ivy"

Karen Gillan ha svelato che sarebbe disposta a collaborare nuovamente con James Gunn dopo il suo passaggio ai DC Studios e l'interprete di Nebula ha già in mente un ruolo che vorrebbe interpretare: Poison Ivy.

L'attrice, in un'intervista rilasciata a Total Film, ha infatti parlato del suo futuro nel mondo degli adattamenti dei fumetti.

Un ruolo da villain per Karen?

Dual: un primo piano di Karen Gillan nel film

Rispondendo alle domande del magazine durante la promozione di Guardiani della Galassia Vol. 3, Karen Gillan ha spiegato che James Gunn è un suo caro amico e sarebbe quindi felice di continuare a collaborare con lui.

Il filmmaker, ora co-CEO di DC Studios, ha già rivelato che sarebbe disposto a proseguire la partnership con gli attori che ha diretto nei film Marvel e in progetti precedenti.

Karen ha quindi parlato di quale personaggio della DC potrebbe interessarle: "Ho sempre pensato che Poison Ivy fosse realmente divertente. Quindi qualcosa del genere forse sarebbe fantastico".

Il legame d'amicizia tra il regista e l'attrice

La giovane star ha aggiuto: "Onestamente, se James mi chiedesse di interpretare un'aliena che è seduta sullo sfondo di un'inquadratura e non parla, gli direi di sì. Perché lavorare con lui è stata una delle più grandi gioie della mia carriera fino a questo momento".

Gunn ha recentemente dichiarato che considera gli interpreti dei Guardiani della Galassia come membri della sua famiglia: "Non posso dirvi quanto io sia vicino a Chris Pratt, Pom, Dave, Zoe e Karen. Ma so anche che lavorerò ancora individualmente di nuovo con tutte queste persone. Probabilmente nel mio altro lavoro".