Superman: Legacy, i fan sono convinti di aver scovato uno 'sneak peek' del nuovo costume dell'uomo d'acciaio

Nei giorni scorsi si era diffusa sui social quello che sembrava essere un concept art del nuovo costume dell'uomo d'acciaio e di Hawgirl in Superman: Legacy. La veridicità dell'immagine non è ancora stata confermata, ma i fan sono tornati alla carica con nuove ipotesi. E questa volta sono sicuri di aver scovato uno sneak peek del suo costume grazie al carosello postato da James Gunn su Instagram.

Nell'immagine di un dietro le quinte dall'Art Department della DC si può infatti notare un frame offuscato di un costume con una S gialla al centro, posizionata in una scatola sotto al tavolo. Potrebbe ovviamente trattarsi di uno dei costumi di prova usati dai designer come basi di ricerca, ma i fan sono convinti che si tratti davvero del costume che David Corenswet indosserà nel film.

Il mito di Superman al cinema e in TV

A giugno, Corenswet è stato annunciato come nuovo Superman insieme a Rachel Brosnahan come Lois Lane. Il film uscirà l'11 luglio 2025 e Gunn prevede di iniziare le riprese all'inizio del 2024. Nel cast ci saranno anche altri personaggi come Lex Luthor, ruolo per cui i rumor stanno indicando molti attori, tra cui Daniel Craig e Glenn Howerton, e i supereroi The Authority.

Superman: Legacy, Brainiac sarà il villain principale?

L'account Twitter ufficiale di Superman ha rivelato tre degli archi dei fumetti del personaggio che hanno ispirato il reboot di James Gunn Superman: Legacy. Il tweet è stato poi cancellato, ma una delle tre storie elencate alluderebbe alla possibile presenza di Brainiac come principale villain.

I fumetti in questione sono Action Comics #866-780 di Geoff Johns e Gary Frank, altrimenti noto semplicemente come Brainiac. La storia vede l'alieno ossessionato dalla conoscenza Brainiac che punta gli occhi sulla Terra e sull'Uomo d'Acciaio che la protegge. Il cattivo ha la tendenza a recarsi in vari mondi per impossessarsi letteralmente della gente e delle città da aggiungere al suo vasto serbatoio di risorse e conoscenze.