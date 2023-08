Superman: Legacy, l'aspetto dell'Uomo d'Acciaio e di Hawkgirl svelato in un concept art leaked?

In rete è stato diffuso quello che sembra un concept art preliminare di Superman: Legacy, atteso film diretto da James Gunn che arriverà nelle sale nel 2025.

Sarà David Corenswet a raccogliere l'eredità lasciata da Henry Cavill sul grande schermo e a interpretare il nuovo uomo d'acciaio in Superman: Legacy, film che segnerà l'inizio del nuovo DC Universe pensato da James Gunn e Peter Safran. Al momento non sono ancora state diffuse immagini ufficiali, ma in rete è finito quello che sembra essere un concept art preliminare del film che mostra il costume del nuovo Superman.

Nell'immagine è possibile scorgere anche il look di Hawkgirl, interpretata da Isabela Merced. Alcuni hanno però fatto notare di come possa sembrare un'immagine fan made, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze.

James Gunn ha già rivelato che la nuova iterazione dell'uomo d'acciaio sarà molto giovane. "Avrà la stessa età di David Corenswet" aveva scritto rispondendo alla domanda di un fan. Contando come l'attore avrà 32 anni nel 2025, periodo di uscita del film, sarà proprio questa l'età dell'uomo d'acciaio.

Chi sarà il villain di Superman: Legacy?

Stando a un recente leak il villain del film potrebbe essere Brainiac, storica nemesi dell'uomo d'acciaio nei fumetti DC. Brainiac è apparso in vari media di Superman al di fuori del film. Recentemente è stato l'antagonista chiave del videogioco Injustice 2 ed è persino destinato a diventare il principale cattivo in Suicide Squad: Kill the Justice League.

Superman: Legacy arriverà nei cinema l'11 luglio 2025.