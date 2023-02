James Gunn stuzzica i fan su Superman, Batman e il DCU: annunci sui casting in arrivo prima di quanto sperato?

James Gunn torna a rispondere ai fan su Twitter riguardo al futuro del DCU, e tra un Superman, un Batman e altri personaggi misteriosi, sembra che potremo avere qualche notizia sui casting prima di quanto pensato.

Sempre molto attivo sui social, l'architetto del nuovo universo cinematografico DC James Gunn continua a lasciare indizi e chiarimenti nei suoi tweet, generalmente in risposta a domande e affermazioni di altri utenti.

Tra i suoi ultimi messaggi, il regista di The Suicide Squad ci ha aggiornati in merito a un paio di questioni piuttosto calde al momento: l'età di Superman e Batman nel DCU e quando potremo finalmente conoscere l'identità di alcuni interpreti di questo nuovo universo.

Come riporta Deadline, infatti, uno dei tweet si focalizza proprio sull'età dei due supereroi più iconici: "La gente sta speculando sull'età di entrambi i personaggi. Tutto ciò che ho detto io è che Superman era più giovane di un uomo sui 40, mentre Batman POTREBBE essere un paio d'anni più grande di Superman".

Ad ogni modo, conferma ancora Gunn, non è ancora stato finalizzato alcun interprete per Batman.

Superman, 5 attori che potrebbero essere il nuovo Uomo d'Acciaio nel DCU

Ma, come segnala anche Comicbook, sembra anche che non dovremo attendere poi molto per scoprire almeno uno degli attori protagonisti della nuova era in casa DC intitolata "Chapter 1: Gods and Monsters".

"Riceveremo qualche grosso annuncio di casting nei prossimi 6 mesi?" chiede qualcuno, e Gunn replica con un secco "Sì".

Di chi si tratterà mai?