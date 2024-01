Superman: Legacy, il commento di James Gunn alla sinossi leaked

James Gunn ha fatto chiarezza sulla sinossi di Superman: Legacy che circola in rete da settimane. Sinossi che non sarebbe del tutto corretta, come precisa il regista nonché Capo dei DC Studios.

L'universo DC ideato da Gunn e Peter Safran prenderà il via nel 2024 con la serie animata Creature Commandos, mentre Superman: Legacy, in uscita nel 2025, sarà il primo film del nuovo universo. Con pochi dettagli sul progetto e un cast stellare anticipato dal regista, i fan sono alla ricerca costante di informazioni sul reboot di Superman.

Su Threads, James Gunn ha rivelato che la sinossi leaked di Superman: Legacy che ha fatto il giro del web non sarebbe molto accurata, sebbene alcune parti siano corrette.

Superman: Legacy, un nuovo aggiornamento sul costume deluderà i fan

I dettagli sulla sinossi di Superman: Legacy

La presunta sinossi di Superman: Legacy afferma che "Superman, aspirante reporter di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent". Secondo Gunn, "contiene elementi di verità (ovviamente basati su cose che ho detto in passato)", ma la descrizione di Clark Kent nel logline non è accurata. Ecco le sue parole al riguardo:

"Non sono sicuro da dove sia venuta fuori questa sinossi. Non l'ho scritta io. Contiene elementi di verità (ovviamente basati su cose che ho detto in passato). Ma non descriverei mai la storia in questo modo, e non chiamerei Clark aspirante reporter. Lui è un reporter trentenne già formato. Ma sì, gireremo a marzo. Sono grato al mio team che ha continuato a preparare tutto durante lo sciopero in modo da essere pronti per partire. Siamo stati costretti a fermarci molte volte e senza i miei collaboratori non saremmo riusciti a rispettare l'uscita di luglio 2025".

Le prime certezze sul reboot

Quanto puntualizzato da James Gunn mette in chiaro che il Superman di David Corenswet non sarà così giovane come anticipato, ma il personaggio sarà un trentenne.

Il regista ha confermato più volte che, anche se Superman: Legacy includerà più eroi DCU, l'attenzione del film si concentrerà su entrambi gli aspetti della vita del personaggio. Dato che Clark è già un reporter a pieno titolo in forza al Daily Planet, Lois Lane di Rachel Brosnahan e Jimmy Olsen di Skyler Gisondo dovrebbero già conoscere il personaggio all'inizio del film. In precedenza, si credeva che il Clark Kent di Corenswet avrebbe imparato le basi del giornalismo al Daily Planet con l'aiuto di Lois. Con la conferma dell'inizio delle riprese previsto per marzo, a breve dovrebbero essere rivelati nuovi dettagli sul progetto per la gioia dei fan.