Superman: Legacy, un nuovo aggiornamento sul costume deluderà i fan

Anche se la pre-produzione di Superman: Legacy è ancora in corso, James Gunn ha dovuto comunicare un aggiornamento un po' deludente per coloro che speravano di vedere subito il nuovo costume che sarà indossato dall'Uomo d'Acciaio nella prossima rivisitazione dei DC Studios.

Secondo Gunn, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che gli spettatori possano dare un'occhiata al costume indossato dall'Ultimo Figlio di Krypton nell'Universo DC. Infatti, il regista ha ufficialmente escluso qualsiasi rivelazione prima dell'inizio delle riprese principali, che avverranno l'anno prossimo.

Alla domanda di un fan su quali fossero le probabilità di vedere il costume, Gunn ha risposto che le possibilità sono "zero-punto-zero", escludendo qualsiasi ipotesi di annunci in questione da qui al prossimo marzo.

Superman: Legacy, sinossi e cast

Superman: Legacy racconta la storia del "viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e della american way, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda".

Oltre al Clark Kent di David Corenswet e alla Lois Lane di Rachel Brosnahan, il cast comprende Nathan Fillion nel ruolo di Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Anthony Carrigan nel ruolo del mutaforma Metamorpho e María Gabriela de Faría nel ruolo dell'Ingegnere di The Authority e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor.

Superman: Legacy, James Gunn conferma: Lex Luthor sarà interpretato da Nicholas Hoult

L'Universo DC prenderà ufficialmente il via nel 2024 con Creature Commandos, che non ha ancora una data di uscita, e Superman: Legacy, che arriverà nelle sale l'11 luglio 2025.