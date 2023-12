Superman: Legacy, chi interpreterà Supergirl nel film di James Gunn?

Secondo nuove indiscrezioni Supergirl farà parte di Superman: Legacy e il casting per il ruolo sarebbe attualmente in corso.

Secondo nuove indiscrezioni Supergirl farà parte di Superman: Legacy e il casting per il ruolo sarebbe attualmente in corso. Inoltre Sasha Calle non riprenderà i panni della supereroina dopo aver interpreto il personaggio in The Flash.

A rivelarlo è stato il noto insider Daniel Richtman. A sua detta Calle non riprenderà il ruolo nel DCU di James Gunn e Peter Safran nonostante l'attrice abbia mostrato il suo interesse a reinterpretare la superoina kryptoniana.

A quanto pare il film Supergirl: Woman of Tomorrow, incentrato sull'alter ego di Kara Danvers, sarebbe nelle prime fasi di sviluppo presso i DC Studios, ma secondo l'insider Kara farà il suo debutto in Superman: Legacy di Gunn e il casting sarebbe attualmente in corso, il che significa che Calle non tornerà ad indossare il mantello.

Superman: Legacy, The Brave and the Bold, James Gunn aggiorna i fan sui film in arrivo

Superman: Legacy

In Superman: Legacy David Corenswet e Rachel Brosnahan intepreteranno Clark Kent e Lois Lane. Altre recenti aggiunte al cast includono Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo di The Engineer. Superman: Legacy uscirà nelle sale l'11 luglio 2025. Inoltre Sara Sampaio sarà Eve Teschmacher, Skyler Gisondo interpreterà Jimmy Olsen.

Nel film appariranno anche i membri della squadra di antieroi The Authority che però non saranno il villain del film. Non sappiamo ancora con esattezza come questi altri supereroi si inseriranno nella storia, ma Gunn ha già rivelato che esplorerà la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d'Acciaio.