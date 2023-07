Superman: Legacy, James Gunn smentisce che il team The Authority sarà il villain

Mentre le informazioni su Superman: Legacy sono ancora scarse, lo sceneggiatore e regista James Gunn ha smentito le voci secondo cui il team The Authority sarebbe stato l'antagonista principale del film.

In un post su Threads, il co-CEO dei DC Studios ha risposto alla richiesta di un fan di avere maggiori dettagli sulla storia, in particolare per quanto riguarda The Authority. "Non ho mai detto che il team The Authority sarebbe stato presente", ha scritto il regista, mettendo a tacere le speculazioni.

Molti fan hanno subito pensato che il gruppo sarebbe apparso inizialmente come Stormwatch, ma questo non è ancora stato confermato. Altre voci hanno suggerito che individui spesso associati a The Authority appariranno in Superman: Legacy, ma anche questi non sono ancora stati confermati.

Sebbene l'uscita di Superman: Legacy sia ancora lontana, la produzione del film è in costante divenire. Gunn ha recentemente annunciato che il film ha trovato i suoi protagonisti, David Corenswet e Rachel Brosnahan, rispettivamente nei ruoli di Clark Kent e Lois Lane.

The Authority potrebbe essere il film più violento del nuovo DC Universe

Si sono anche diffuse voci secondo cui i DC Studios sarebbero ancora in fase di casting per Lex Luthor, personaggio che molti sospettano sarà ancora una volta l'antagonista principale. Secondo gli addetti ai lavori, il team creativo dietro il film starebbe valutando Alexander Skarsgård (Big Little Lies) e Bill Skarsgård (It) per la parte.