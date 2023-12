Superman: Legacy, The Brave and the Bold, James Gunn aggiorna i fan sui film in arrivo

James Gunn ha condiviso con i fan alcuni nuovi aggiornamenti sulle sceneggiature dei film Superman: Legacy e The Brave and the Bold.

James Gunn ha condiviso nuovi aggiornamenti sulle sceneggiature degli attesissimi film Superman: Legacy e The Brave and the Bold. In particolare Gunn ha risposto a delle specifiche domande poste dai fan su Threads.

Ci sono buone notizie per quanto riguarda Superman: Legacy. Il boss dei DC Studios ha detto che la sceneggiatura è stata completata al 99,9%, aggiungendo: "Cambierò sempre piccole cose ma essenzialmente è stata completata ben prima dello sciopero".

Un altro fan ha chiesto a Gunn di sfatare o meno la notizia relativa al cast ufficiale di The Brave and the Bold, il film su Batman e Robin. Il produttore ha risposto un secco: "Non c'è ancora la sceneggiatura. Ovviamente è falso".

I due titoli

Superman: Legacy avrà come protagonista David Corenswet nei panni dell'uomo d'acciaio, mentre Rachel Brosnahan interpreterà il ruolo di Lois Lane. Il cast vedrà la partecipazione di Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho. Inoltre Gunn ha chiarito che non sarà un film sul giovane Superman. Superman: Legacy dovrebbe rispettare la data di uscita originariamente fissata per l'11 luglio 2025.

The Brave and the Bold è il prossimo film su Batman diretto da Andy Muschietti e dovrebbe vedere il figlio di Batman Damian Wayne nei panni di Robin.