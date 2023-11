Superman: Legacy, Sara Sampaio sarà Eve Teschmacher, Skyler Gisondo interpreterà Jimmy Olsen

Il cast di Superman: Legacy continua a espandersi: Sara Sampaio ha infatti ottenuto il ruolo di Eve Teschmacher nel film diretto da James Gunn, mentre Skyler Gisondo avrà la parte di Jimmy Olsen.

I due personaggi sono già stati portati sul piccolo e grande schermo più volte, con vari interpreti.

I nuovi arrivi

Eve Teschmacher, il ruolo affidato a Sara Sampaio in Superman: Legacy, tra le pagine è l'assistente di Lex Luthor, con cui ha una relazione e di cui è il braccio destro.

Il personaggio è stato creato da Richard Donner e Mario Puzo ed è già apparso nei film Superman e Superman II.

A interpretare in precedenza sul grande schermo la villain è stata Valerie Perrine, mentre Andrea Brooks ha avuto la parte nella serie Supergirl.

Skyler Gisondo interpreterà invece il miglior amico di Clark Kent e fotografo per il Daily Planet. Jack Larson è stato Olsen nello show degli anni '50, mentre successivamente il reporter è stato affidato a Marc McClure e Sam Huntington.

Nel film scritto e diretto da James Gunn reciteranno anche Nicholas Hoult nella parte di Lex Luthor, mentre David Corenswet sarà l'eroico protagonista. Rachel Brosnahan interpreterà invece Lois Lane, Nathan Fillion sarà Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced avrà il ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi sarà Mister Terrific, Anthony Carrigan avrà il ruolo di Rex Mason/Metamorpho, e Maria Gabriela de Faria sarà Angela Spica/The Engineer.

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

La trama del film

Superman: Legacy racconterà la storia del giovane Clark Kent mentre cerca di trovare un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e la vita sulla Terra a Smallville, in Kansas. Il giovane incarnerà la verità, la giustizia e lo stile di vita americano, venendo guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera questo sentimento qualcosa di passato.