Supergirl: Woman of Tomorrow, James Gunn svela i primi dettagli sulla trama del film

Tra i numerosi progetti annunciati da James Gunn e che andranno a comporre il primo ciclo del nuovo DC Universe figura Supergirl: Woman of Tomorrow, film incentrato sull'alter ego di Kara Danvers.

Il film sarà basato sull'omonima serie a fumetti di Tom King, molto apprezzata dai fan e uscita nel 2021 e 2022. James Gunn ha voluto svelare nuovi dettagli sulla trama del film, specificando come la versione del DCU di Kara Danvers sarà molto più "hardcore" e dura rispetto alle iterazioni passate.

"All'interno della nostra storia abbiamo Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori incredibilmente amorevoli e nutriti, mentre Kara era a Krypton, era su un pezzo di Krypton che si è allontanato dal pianeta, e ha vissuto lì per i primi 14 anni della sua vita in una situazione orribile in cui ha visto morire tutti quelli che la circondavano. Quindi è una Supergirl molto più dura e incasinata di quella a cui siamo stati abituati finora" ha dichiarato il regista.

Al momento non ci sono dettagli concreti sull'attrice che andrà a interpretare Supergirl nel nuovo DC Universe. Un'altra iterazione del personaggio apparirà invece in The Flash, in uscita quest'estate, interpretata da Sasha Calle.