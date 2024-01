Superman: Legacy, 'Batman non è nella sceneggiatura', la conferma di James Gunn

James Gunn spazza via le voci sulla possibile apparizione di Batman in Superman: Legacy, niente Ryan Gosling nei panni del Cavaliere Mascherato.

Batman non apparirà in Superman: Legacy. Il regista e sceneggiatore James Gunn spazza via le teorie dei fan, negando la possibilità di crossover. Intervenendo su Threads in risposta ad una domanda di un fan, Gunn ha confermato che Batman non può apparire in Superman: Legacy "perché non è nella sceneggiatura".

Ma da dove nasce l'ipotesi dell'apparizione di Batman nel film che inaugurerà il nuovo DCU cinematografico? Da un rumor diffusosi in rete nelle scorse settimane secondo cui Ryan Gosling sarebbe stato scelto come Batman nel film in uscita. James Gunn aveva già smentito la curiosa teoria, ma ha sentito il bisogno di ribadire il concetto per evitare ulteriori illazioni.

Un Superman nuovo di zecca

Solo poche ore fa, James Gunn ha ribadito che la storia delle origini di Kal-El non influenzerà il reboot in preparazione.

A interpretare il nuovo Uomo d'Acciaio sarà l'attore emergente David Corenswet, ad affiancarlo troveremo la star de La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo del villain Lex Luthor. Eve Teschmacher e Jimmy Olsen saranno interpretati da Sara Sampaio e Skyler Gisondo. Poche ore fa è stato annunciato l'ingaggio della nuova Supergirl, che sarà interpretata dall'attrice de Il trono di spade Milly Alcock.