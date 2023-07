Superman: Legacy, James Gunn: 'Non ho infarcito il film di personaggi DC per attrarre compratori'

Nelle scorse settimane James Gunn ha calato il poker d'assi annunciando le scelte di casting per Superman: Legacy, film in arrivo nelle sale nel 2025 e che darà il via al nuovo corso del DC Universe. In molti hanno iniziato a chiedersi perchè il regista avesse deciso di inserire numerosi personaggi del mondo DC, tra cui Hawgirl e Lanterna Verde, accusandolo di averlo fatto su ordine della Warner per attirare nuovi potenziali competitori.

Il regista ha voluto rispondere alle critiche sulla piattaforma Threads, limitandosi a dire: "Semplicemente, non è vero". Gunn aveva già commentato questa critica spiegando che i personaggi da lui introdotti saranno coerenti con la storia raccontata, ma la narrazione principale ruoterà ovviamente attorno a Superman e Lois Lane.

Il mito di Superman al cinema e in TV

Superman Legacy: quanti anni avrà il nuovo uomo d'acciaio

James Gunn ha già rivelato che la nuova iterazione dell'uomo d'acciaio sarà molto giovane. "Avrà la stessa età di David Corenswet" aveva scritto rispondendo alla domanda di un fan. Contando come l'attore avrà 32 anni nel 2025, periodo di uscita del film, sarà proprio questa l'età dell'uomo d'acciaio. Quello di David sarà un Superman ottimista e positivo, una sorta di ritorno al passato rispetto alla versione più "cupa" portata in scena da Henry Cavill.

Superman: Legacy racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.