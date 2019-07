Superman e le Lanterne Verdi: McQuarrie e Henry Cavill avevano proposto un cinecomic alla Warner!

Superman avrebbe potuto essere protagonista di un film legato alla storia delle Lanterne Verdi, e a rivelarlo è stato il regista Christopher McQuarrie via Twitter, spiegando che aveva lavorato all'idea con Henry Cavill.

Rispondendo alla domanda di un fan, il filmmaker ha infatti rivelato che aveva ideato una storia tratta dai fumetti della DC che non ha però ottenuto l'approvazione da parte di Warner Bros..

La notizia riguardante il possibile cinecomic dedicato a Superman è emersa dopo che è stato chiesto a McQuarrie in che modo era coinvolto con Green Lantern. Il regista ha spiegato: "Troppo complicato da spiegare. Era legato a un film di Superman che io e Henry Cavill stavamo proponendo. Non è stato preso. Gli studios non si sono mai interessati alle mie idee originali. Preferiscono che sistemi quelli che non funzionano". Green Lantern, secondo quanto dichiarato online, era una proposta scritta, mentre Superman era ancora alla fase di pitch. La storia, inoltre, avrebbe potuto arrivare a unirsi con Man of Steel.

I tweet sono stati poi cancellati, tuttavia online i fan stavano già pensando al film che non è mai stato realizzato.

McQuarrie e Henry Cavill, inteprete di Clark Kent nei cinecomic della DC, hanno lavorato insieme in occasione di Mission: Impossible - Fallout e i due hanno quindi lavorato al possibile lungometraggio che avrebbe riportato sul grande schermo Lanterna Verde. Non è però chiaro il motivo per cui lo studio non fosse interessato al progetto, considerando che, se realizzato in modo convincente, il potenziale cinecomic avrebbe dato nuova linfa a ben due franchise di proprietà della Warner Bros.

Green Lantern Corps: Duncan Jones pensa che Lanterna verde sia "stupido"