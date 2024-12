Superman, James Gunn svela le tre canzoni che non sentiremo nel film: "Ormai le usano ovunque"

Il regista e co-CEO dei DC Studios James Gunn non ha ancora condiviso il primo trailer di Superman, e non è ancora chiaro che tipo di musica sceglierà di utilizzare per il film e per il suo materiale promozionale. Sebbene al momento non sia stata confermata alcuna canzone, Gunn ha già confermato che tre brani in particolare non saranno inclusi nella soundtrack.

Sulla piattaforma Threads, Gunn ha risposto a tre diversi fan che chiedevano se alcune canzoni sarebbero state incluse nel film, assicurando a ciascuno che non lo sarebbero state.

Quando uno di loro ha affermato che un montaggio nel film con l'inclusione di "Don't Stop Me Now" dei Queen sarebbe stato stupendo, Gunn ha risposto: "È stato fatto troppe volte, credo". Quando un altro fan gli ha chiesto gentilmente di non usare "Holding Out for a Hero" di Bonnie Tyler, il regista ha replicato: "Non preoccuparti". Infine, una terza persona ha poi chiesto a Gunn di stare alla larga da "Starman" di David Bowie, facendo sì che il regista rispondesse ancora: "Anche tu, non preoccuparti".

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

In che film abbiamo sentito le tre canzoni

Non è difficile capire il punto di vista di Gunn su "Don't Stop Me Now". Sebbene la canzone sia molto apprezzata, inserirla nel film non sarebbe una mossa originale. Proprio di recente, la canzone è stata sentita in Venom: The Last Dance, un altro cinecomic. La canzone è stata utilizzata anche per il franchise di Sonic, il cui terzo capitolo uscirà nelle sale questo mese. Alcuni fan, in particolare, potrebbero ancora associare la canzone a L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead, per il modo in cui è stata utilizzata in quel film parodia degli zombie da Edgar Wright.

Superman: James Gunn smentisce le teorie diffuse online sul villain della storia

"Holding Out for a Hero" è stata originariamente inserita nella colonna sonora di Footloose nel 1984. Nei quattro decenni successivi, il brano è stato inserito in un numero apparentemente infinito di film, programmi televisivi e pubblicità. L'abbiamo sentita in un episodio di Loki e in Shazam! La furia degli dei. Inoltre, è presente anche in Super Mario Bros. Il Film dello scorso anno.

Infine, "Starman" del 1972 è stata a lungo considerata uno dei migliori singoli di David Bowie. Naturalmente, è stata utilizzata in diversi modi, come nel film Pixar Lightyear - La vera storia di Buzz e in Glass Onion - Knives Out. È stato persino utilizzato dal candidato alla presidenza degli Stati Uniti Bernie Sanders per la sua campagna elettorale nel 2016. In rete esiste da tempo un meme popolare che riproduce la canzone "Starman" su filmati di atti eroici di persone reali ripresi dalle telecamere, di solito accompagnati da un'immagine di Superman. Usarla per un film ufficiale su Superman a questo punto potrebbe essere un po' troppo scontato.