Superman: James Gunn smentisce le teorie diffuse online sul villain della storia

Il regista James Gunn è intervenuto su Threads per smentire le recenti teorie apparse online sul villain del film Superman, le cui riprese sono in corso.

James Gunn ha voluto smentire alcune teorie dei fan relative al villain al centro del film Superman, le cui riprese sono attualmente in corso.

Negli ultimi giorni si era infatti diffusa l'ipotesi che nel film sia presente un clone o una versione alternativa malvagia, potenzialmente creata da Lex Luthor, dell'eroe interpretato da David Corenswet.

Le parole del filmmaker

Il regista e regista James Gunn, con un post su Threads, ha ora voluto chiarire, in modo un po' ironico: "Il protagonista principale di Superman è, in modo sconvolgente, Superman. Il villain principale di Superman è, in modo sconvolgente, Lex Luthor. Non so da dove vengano tutte quelle teorie diversa da questo. Ci sono così tante storie che escono tutti i giorni che è difficile affrontare la situazione e ogni volta che smentisco qualcosa dò attenzione a queste teorie. Quindi, lo dirò di nuovo, non credete a nulla tranne a quello che vedete qui (e comunque perché vorreste sapere qualcosa prima che esca il film?)".

Il filmmaker, fin dalle prime fasi di sviluppo, ha sempre cercato di intervenire per chiarire voci apparse online che erano infondate, sulla storia e sul casting. I fan, mentre proseguono le riprese, dovranno tuttavia attendere prima di scoprire i dettagli della storia e dei personaggi. Gunn ha molta esperienza legata ai progetti della Marvel e della DC e sa come mantenere il segreto sui momenti e gli aspetti più importanti della narrazione.

Il team del film

La nuova avventura di Clark Kent avrà come protagonista David Corenswet nella parte di Clark Kent. Accanto a lui ci saranno anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Wendell Pierce, Maria Gabriela, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabela Merced e Nathan Fillion.

Nel film si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas.

Il personaggio viene descritto come l'incarnazione della verità, della giustizia e del modo di fare americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza vecchio stile.