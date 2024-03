Superman: James Gunn svela la storyline che ha ispirato il suo film

Alla richiesta di rivelare alcune storie che hanno ispirato il suo prossimo film su Superman, il regista James Gunn ha condiviso oggi sui social media una manciata di immagini tratte da fumetti che lo hanno condizionato molto in fase di scrittura.

Tra di esse ci sono riferimenti ovvi come Kingdom Come e Superman for All Seasons, ma anche influenze meno ovvie come i cartoni animati di Fleischer su Superman, la serie di Action Comics di Grant Morrison e la storia di Alan Moore/Dave Gibbons Che cosa è successo all'uomo del domani?

Sembra probabile, visto il poco che sappiamo del film e la storia di Gunn come regista, che Superman non sarà basato su un solo fumetto o addirittura su un'epoca, ma piuttosto incorporerà influenze da varie storie in una trama e uno stile originali che Gunn stesso svilupperà.

Per esempio, i suoi film della saga dei Guardiani della Galassia sono, a prima vista, fortemente ispirati all'era dei fumetti di Dan Abnett/Andy Lanning, ma non hanno mai adattato direttamente una storia di quel periodo.

Superman è interpretato da David Corenswet nel ruolo del protagonista e da Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane. Le riprese del film sono appena iniziate, con l'uscita fissata tra un anno e mezzo, l'11 luglio 2025.

Come detto, non si sa molto della trama del film, se non che si tratterà di una versione di Superman ormai abituato al suo ruolo di protettore del mondo, ma che ha anche una rete di alleati su cui contare.

Superman, nuovi dettagli sul film scritto da James Gunn: "Non sarà una storia delle origini"

Anthony Carrigan apparirà nel film nel ruolo di Metamorpho, mentre tra gli altri supereroi del film figurano Hawkgirl (Isabela Merced), Guy Gardner (Nathan Fillion) e Mister Terrific (Edi Gathegi). La storia delle origini di Superman, già mostrata in una serie di precedenti adattamenti cinematografici, non occuperà una quantità significativa di spazio in questa nuova versione, secondo le precedenti dichiarazioni di Gunn.