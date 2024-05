Superman, quando arriverà il primo trailer? James Gunn aggiorna i fan sui social

Come è solito fare, James Gunn ha aggiornato nuovamente i fan sullo stato della produzione di Superman, film che lancerà effettivamente il DC Universe al cinema dopo la chiusura definitiva del DCEU di Zack Snyder.

Rispondendo a un fan sui social media che gli chiedeva quando potremo aspettarci un primo trailer, Gunn ha rivelato che dovremo aspettare ancora un po', dato che il film è ora "a poco più di metà strada" riferendosi alle riprese attualmente in corso.

La produzione si è recentemente spostata a Macon, in Georgia, e qualche giorno fa su X/Twitter è stata condivisa una foto di un set pesantemente transennato. Le macchine da presa non dovrebbero iniziare a girare prima dell'inizio del mese prossimo, ma Gunn e co. sembrano prendere tutte le precauzioni per assicurarsi che immagini rubate non trapelino online.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Ecco Lex Luthor

Inoltre, Nicholas Hoult ha condiviso su Instagram alcune foto della sua visita a Laguna Seca, dove ha potuto provare la Ferrari 296 challenge car. Qui non è apparso in costume da Lex Luthor (ovviamente), ma ha avuto modo di sfoggiare la caratteristica testa rasata del cattivo.

Superman: Legacy, David Corenswet: "Il mio Clark? Ottimista e positivo, non cupo e feroce come Henry Cavill"

Gunn ha rivelato la prima immagine di David Corenswet nella sua Super-tuta un paio di settimane fa, e la reazione è stata piuttosto variegata. L'immagine, che mostrava l'Uomo d'Acciaio pronto per affrontare un'altra minaccia a Metropolis, è stata abbastanza efficace, ma alcuni fan speravano in un'anteprima più limpida del nostro nuovo Uomo del Domani e del suo costume aggiornato.

Superman arriverà nelle sale l'11 luglio 2025.