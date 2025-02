Superman, James Gunn mette le mani avanti: "Scelte sbagliate, faremo degli errori"

Oltre ad ammettere che alcuni dei progetti inizialmente previsti sono finiti nel dimenticatoio e che ancora il DCU non ha il suo Batman, nell'incontro con la stampa della scorsa settimana James Gunn ha candidamente confessato le sue preoccupazioni concentrate soprattutto sull'atteso Superman.

"Voglio dire, la vita è complicata. Ci sono sempre piccole cose che non vanno", ha detto il co-CEO dei DC Studios. "Cose che vorrei aver fatto in modo diverso. Vorrei aver chiesto a David Corenswet di farlo in modo diverso. Ci sono sceneggiatori a cui abbiamo affidato progetti che vorrei non avessimo fatto, ma nel complesso, mi sento così fortunato."

Gunn ha poi specificato: "Il fatto che Ana Nogueira abbia firmato Supergirl: Woman of Tomorrow, ne è venuta fuori una fantastica sceneggiatura. Il fatto che ci sia un altro sceneggiatore su un progetto che amo particolarmente... è il mio progetto preferito da mesi, ma ancora non lo sa nessuno."

Il regista e produttore ha messo le mani avanti chiarendo: "Siamo un'organizzazione di 13 persone in grado di produrre tutto questo materiale e di farlo funzionare e di far sì che tutto sia di alta qualità. Commetteremo errori. Alcune cose saranno migliori di altre. Quindi stiamo facendo tutto il possibile per rendere tutto il migliore possibile. E mi sento straordinariamente fortunato".

Superman nella neve

Speranze e preoccupazioni per Superman

Naturalmente la scelta di James Gunn di rimettere le mani sull'universo del supereroe più amato dal pubblico è rischiosa. In molti trepidano per scoprire come è cambiato il personaggio nelle mani del regista di Guardiani della Galassia, e James Gunn è già intervenuto in varie occasioni per smentire l'uso della CGI per il personaggio di David Corenswet nei promo circolati finora.

Parlando del suo impegno monumentale nel ridar vita alle avventure dell'Uomo d'Acciaio, James Gunn ha dichiarato: "Superman è un film enorme. È completamente diverso da Creature Commandos in ogni aspetto, ma è anche fantastico. Onestamente, dal profondo del mio cuore, David Corenswet stupirà tutti con la sua fantastica performance. È uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato, può fare tutto. Quell'uomo è incredibile".

Nel cast di Superman troviamo, inoltre, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor, Isabel Merced è Hawkgirl, Nathan Fillion interpreterà la Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi apparirà nel ruolo do Mr. Terrific e Anthony Carrigan sarà Metamorpho. Sara Sampaio è nel cast nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, ed è stato confermato che Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film Woman of Tomorrow.

L'uscita italiana di Superman è fissata per il 10 luglio 2025.