Superman, il volto di David Corenswet è in CGI nell'ultimo spot? James Gunn fa chiarezza

Il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman James Gunn ha fatto chiarezza e spento sul nascere le polemiche scatenate dai fan in merito all'ultimo spot televisivo del film DC Universe.

Quest'anno segnerà il grande ritorno dell'Uomo d'Acciaio sul grande schermo: il film di Gunn su Superman arriverà finalmente nelle sale a luglio. Ora che la campagna marketing è iniziata, la DC sta rivelando nuove anteprime dell'attesissimo blockbuster estivo.

Dopo l'uscita del nuovo spot TV di Superman, molti fan sui social media hanno iniziato a commentare una particolare inquadratura. Verso la fine, è presente un primo piano in cui il Superman di Corenswet sta volando e molti hanno iniziato a ipotizzare che sul volto della star fosse stata applicata della CGI. Tuttavia, Gunn non ha tardato a rispondere a queste preoccupazioni.

Il regista ha sottolineato che "non c'è assolutamente CG nel suo volto. I volti delle persone possono sembrare diversi quando si mette un grandangolo da vicino". Il regista ha anche aggiunto che l'inquadratura vista nel nuovo spot di Superman è completamente reale, condividendo che "il background di sfondo alle isole Svalbard è reale al 100%, così come David".

Secondo la spiegazione di Gunn, anche se ad alcuni può sembrare strano, sequenze d'azione come quella di Clark Kent che vola alla massima velocità in quello che presumibilmente è il Polo Nord possono apparire strane a seconda di come l'attore viene inquadrato e ripreso.

In questo caso, per Superman, visto che si è optato per "un obiettivo grandangolare da vicino", ma potrebbe trattarsi solo di questa scena, mentre altri momenti di volo di Clark potrebbero apparire molto diversi. Anche nelle foto del set di Superman, le cose possono apparire in un certo modo da una certa prospettiva, il che può spesso portare a un giudizio affrettato.