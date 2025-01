Superman: il trailer ha già svelato il vero villain del film DC?

Il debutto del primo teaser trailer di Superman ha catturato il cuore e l'immaginazione di milioni di persone che amano l'Uomo d'Acciaio. Come la maggior parte dei teaser, l'anteprima di due minuti è impressionistica e non offre molti dettagli sulla trama.

Tuttavia, l'atmosfera generale che i fan ne hanno tratto è stata di gioia e speranza. Solo un paio di scene veloci nel trailer che mostrano il Superman di David Corenswet amaramente arrabbiato sembrano fuori luogo, forse perché potrebbe trattarsi non di Kal-El ma di un cattivo tenuto nascosto finora.

La sensazione di leggerezza e speranza che si respira nel trailer di Superman non è casuale, perché il nuovo DC Universe inizierà con una storia edificante. "Inizieremo in un luogo pieno di speranza", ha ribadito Gunn in un'intervista, aggiungendo che il film è anche incredibilmente serio.

Il vero villain nascosto nel trailer di Superman

Dopo tutto, i primi momenti in cui gli spettatori vedono Kal-El, appare malconcio e insanguinato mentre si schianta sulla neve. Probabilmente si è ridotto così dopo aver combattuto con un cattivo mascherato di nero visto verso la fine del teaser. Tuttavia, questo momento di sconfitta è giustapposto alla gioia quando Krypto, il supercane, si presenta per aiutarlo a "tornare a casa". I momenti in cui Superman dà le spalle a una folla inferocita e si rifugia nell'atrio delle Stagg Industries sono le uniche due scene in contrasto con l'atmosfera generale. Forse perché la persona che il pubblico vede non è affatto il vero Kal-El.

Superman: James Gunn svela un dettaglio interessante su Metamorpho

Durante le riprese sul set di Superman, alcune foto hanno rivelato il Rick Flag Sr. di Frank Grillo e Engineer di Maré Gabriela de Faría con un gruppo di soldati. Il Superman di David Corenswet è in mezzo al gruppo, con le mani presumibilmente ammanettate dietro la schiena. Anche il cattivo mascherato visto combattere nel trailer appare nel gruppo e i fan hanno notato il logo di una "U" sul suo petto. È molto simile allo stemma indossato da Ultraman. Nei fumetti, questo personaggio è una variante multiversale di Kal-El proveniente da Terra-3, un mondo in cui i personaggi più potenti della DC sono cattivi. Nei fumetti è identico a Superman.

È chiaro che James Gunn si sta attenendo strettamente al materiale di partenza della DC Comics per Superman. Tuttavia, dopo il fallimento di The Flash e la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, sembra improbabile che il DCU faccia il suo debutto con un personaggio di una Terra parallela. Per questo motivo, questa versione di Ultraman potrebbe attingere da diversi aspetti dei fumetti. Ulysses, ad esempio, è un personaggio dell'era dei New 52 che indossa un logo simile e ha la stessa potenza di Superman. Tuttavia, non è un doppelgänger di Kal-El. Allo stesso modo, nella continuity post-Crisi sulle Terre Infinite, Lex Luthor ha creato dei cloni di Superman, tra cui Bizarro e Superboy di Connor Kent.