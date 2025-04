Superman: nuovo sguardo al film di James Gunn tra "robot, bambini mostruosi e kaiju giganti"

Le star di Superman Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, e David Corewnswet hanno affiancato il regista James Gunn nel corso dell'emozionante presentazione del film al CinemaCon di Las Vegas, mostrando al pubblico uno sneak peek del film in uscita il 10 luglio.

Il filmato inedito si apre in modo simile al trailer già diffuso, mostrando un Superman ferito che compie un atterraggio di fortuna in una tundra ghiacciata e chiama Krypto per chiedere aiuto. Il supercane trascina il nostro eroe nella sua Fortezza della Solitudine, dove i suoi custodi robot si mettono all'opera per curarlo con il potere del sole giallo della Terra. Da lì, vediamo un montaggio rapido di Superman che salva i cittadini, combatte un kaiju e vola in giro con Lois Lane (Rachel Brosnahan). La clip termina con Krypto che piange mentre Superman si allontana da lui, deluso dal cucciolo per aver distrutto il suo rifugio. Il filmato contiene anche un'inquadratura di Lex Luthor (Nicholas Hoult) che brandisce una pistola molto grande (immaginiamo caricata con proiettili di Kryptonite).

"Questo è un film che celebra la gentilezza e l'amore umano", ha promesso James Gunn agli esercenti cinematografici.

Superman e il supercane Krypto

La passione di James Gunn per Superman

James Gunn ha rivelato di essere stato contatto per fare un reboot di Superman la prima volta nel 2018, ma il regista ha declinato l'offerta, optando per un altro film DC, The Suicide Squad, convinto che la sua natura bordeline e il materiale vietato ai minori fossero più in linea con quello che aveva fatto in Guardiani della Galassia. Ma l'idea di prendere un personaggio "percepito come antiquato e riproporlo a un pubblico moderno" lo ha attratto. Alla fine, Gunn ha avuto un momento di illuminazione, arrivando a ideare una storia "totalmente umana e totalmente fantastica allo stesso tempo".

Gunn si è, inoltre, soffermato sull'origine del cane Krypto in cui ha infuso anche una componente autobiografica. Gunn ha rivelato di aver salvato un cane emotivamente danneggiato di nome Ozu, che scappava da lui, distruggeva i suoi mobili e i suoi dispositivi elettronici e, durante le conference call lo attaccava ai piedi, costringendolo a salire sul bancone della cucina per sfuggire alle sue fauci. Ciò gli ha fatto pensare: "E se il mio cane avesse dei superpoteri? Sarei fottuto".

Krypto promette di rubare la scena alle sue controparti umane. Nel trailer di Superman viene mostrato mentre lecca l'eroe malconcio per poi trascinarlo in salvo nel suo quartier generale ghiacciato, la Fortezza della Solitudine, dove una squadra di robot assiste l'eroe caduto. Dopo essersi rimesso in piedi, Krypto, in vero stile Ozu, non riesce a smettere di mordicchiare i talloni del suo padrone.

"Nel film abbiamo robot, bambini mostruosi, kaiju giganti e cose simili" ha proseguito James Gunn. "Ma tutto questo è basato sulle relazioni incredibilmente reali di una coppia che ha iniziato a frequentarsi qualche mese fa, e ora stanno davvero imparando a conoscersi. Cosa c'è di buono in loro? Cosa non c'è di buono in loro? E quali sono i loro ideali? Abbiamo Lois Lane, che è una pragmatica, e Superman è un idealista, e come funzionano insieme? Mia moglie e io siamo così, in realtà".

Nel cast di Superman compaiono anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion e Isabela Merced.

"Queste storie sono incentrate essenzialmente sul potere della speranza... e sulla lotta del bene per sconfiggere il male", ha detto Rachel Brosnahan. "Vale sempre la pena lottare per questo".