Superman, James Gunn spiega perché sanguina nel trailer: "Non è una fantasia di potere fascista"

Si continua a parlare del trailer di Superman. James Gunn ha fatto chiarezza sulla scelta di aprire il promo con la caduta del supereroe nella neve e con un primo piano ravvicinato in cui sanguina dalla bocca.

Il trailer lanciato ieri è ricco di importanti rivelazioni sul prossimo film DCU, offrendo un primo sguardo sui personaggi del film e anticipando alcuni snodi della trama. A colpire è però la scelta del regista di mostrare l'eroe debole e sofferente dopo essere atterrato malamente nella neve, ferito e sanguinante, prima di chiedere l'aiuto di Krypto il Supercane. Secondo Gunn, Superman rappresenta la gentilezza intrinseca del popolo americano, che "può essere vista come poco cool e sotto assedio da alcune voci oscure". Ecco le sue parole durante il q&a che ha accompagnato il lancio del trailer di fronte ai media internazionali:

"All'inizio abbiamo un Superman malconcio. Questo è il nostro paese. Credo nella bontà degli esseri umani e credo che la maggior parte delle persone in questo paese, nonostante le proprie convinzioni ideologiche e politiche, stiano facendo del loro meglio per andare avanti ed essere brave persone, nonostante ciò che può sembrare all'altra parte, non importa quale possa essere l'altra parte. Questo film parla di questo. Riguarda la gentilezza degli esseri umani, e il fatto che può essere vista come poco cool e sotto assedio da alcune delle voci più oscure e più forti".

Superman e Krypto osservano la Terra

Il sottotesto della storia del supereroe gentile

Nel presentare il trailer di un cinecomic che promette di essere grandioso, James Gunn si è soffermato a lungo sul sottotesto politico del film per evitare fraintendimenti. Il regista ha spiegato a Variety che la scelta di mostrare la gentilezza e anche la debolezza dell'eroe, piuttosto che concentrarsi sul suo potere fisico, serve a evitare che il film, diventi "una fantasia di potere fascista":

"Sono entusiasta che le persone possano vedere l'essenza di ciò che stiamo facendo, perché è stato davvero come un segreto che tutti ci siamo tenuti dentro. Ci siamo sentiti davvero bene, come da un punto di vista morale, fin dall'inizio. Ci sentivamo tutti come se stessimo facendo qualcosa di buono, sia in termini di qualità che in termini di qualcosa che non è una fantasia di potere fascista. Non lo dico per altri film di eroi in generale fare qualcosa che riguardasse una persona gentilezza."

Superman arriverà nei cinema italiani il 10 luglio 2025 distribuito da Warner Bros.