Superman, James Gunn ha cancellato la scena più criticata sui social media: "Non piaceva nemmeno a me"

James Gunn, ha rivelato che l'immagine dell'Uomo d'Acciaio in volo, diventata virale perché ritenuta 'buffa e ridicola', non apparirà nel film in uscita il 9 luglio.

Non si può dire che James Gunn non sia attento al parere dei fan. Dopo le reazioni al primo trailer e del promo tv lanciato a gennaio, il regista ha cancellato una scena di Superman per via delle critiche ricevute sui social media.

L'inquadratura in questione era un primo piano del volto di Superman mentre si risolleva da un avvitamento per evitare delle rocce, ma molti fan hanno puntato il dito contro l'espressione "buffa" del personaggio, mentre altri hanno sottolineato come gli effetti visivi lo facessero apparire innaturalmente immobile, mentre i capelli e il mantello si muovevano al vento.

Interrogato sul trailer all'epoca, James Gun rispose su Threads negando l'uso di CGI sul volto del protagonista David Corenswet:

"Non c'è assolutamente alcuna grafica computerizzata sul suo volto. I volti delle persone possono apparire diversi quando si usa un grandangolo da vicino. Lo sfondo delle Svalbard è reale al 100%, così come David."

David Corenswet ferito nella neve

James Gunn torna sui suoi passi

Nel frattempo ne è passata di acqua sotto i ponti. Nuovi trailer e una grande quantità di materiale pubblicitario hanno fornito nuovi dettagli su Superman e lo stesso regista, nonostante la sua iniziale difesa della scena, ha ora ammesso che sembrava un po' strana tanto che ha deciso di tagliarla.

"Era un promo per la tv, gli effetti visivi della scena non erano stati ancora completati", ha chiarito spiegato Gunn a EW. "Quindi la parte in cui volava, era una fotografia del suo volto e di lui che volava. Era la fotografia di un drone che volava davanti a uno sfondo reale. Tutti gli ingredienti erano reali, ma sono stati incorporati in un modo un po' bizzarro. Non mi piaceva quell'inquadratura, quindi non è nel film. Sono piuttosto severo quando guardo un trailer, analizzo ogni inquadratura, ma a volte con i promo mi dimentico di guardare attentamente. Quindi quella mi è sfuggita."

Sorprese in arrivo in Superman

Un confronto tra Rachel Brosnahan e David Corenswet

Se le scene meno riuscite sono state eliminate da Superman, il cinecomic in uscita il 9 luglio, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025, riserva ancora delle sorprese.

James Gunn ha, infatti, confermato l'arrivo di "altri personaggi che appariranno in Superman e che non sono ancora stati annunciati".

È improbabile che si riferisca alla Supergirl di Milly Alcock, la cui presenza è già stata anticipata da vari rumor, quindi l'interrogativo al momento resta privo di risposta.

Nel cast confermato troviamo Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Houlr in quelli di Lex Luthor, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion in quello di Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nel ruolo del villain Metamorpho. Sara Sampaio sarà Eve Teschmacher, l'assistente/amante di Lex Luthor mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno Ma e Pa Kent.