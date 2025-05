Superman: James Gunn annuncia il tour mondiale che porterà il cast a incontrare i fan

Lancio globale per il cinecomic diretto da James Gunn, che porterà regista e star in giro per tre continenti in vita dell'uscita prevista per il 9 luglio.

Le aspettative per l'arrivo di Superman al cinema sono alle stelle. Una lavorazione lunga, accurata e non priva di problemi ha portato James Gunn a realizzare il reboot su cui grava la responsabilità del rilancio del DCU. E mentre il pubblico italiano si appresta a godere della visione del film in arrivo il 9 luglio, che ci farà conoscere il nuovo Uomo d'acciaio di David corenswet e la nuova Lois Lane di Rachel Brosnahan, James Gunn annuncia un tour mondiale di lancio del film che porterà il cast in giro per i continenti.

Manila, Rio de Janeiro, Londra, Parigi, Los Angeles, News York e Pechino sono le tappe previste del tour che permetterà a pubblico e stampa di incontrare le star in una serie di eventi promozionali in programma dal 19 giugno al 10 luglio.

Il ritorno del supereroe più amato

Prodotto da Peter Safran e Gunn - responsabili dei DC Studios - e diretto dallo stesso James Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster, il nuovo lungometraggio sull'Uomo d'Acciaio vede un cast all star composto da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane, e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Tra gli interpreti troviamo, inoltre, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell.

Secondo alcuni rumor, Superman avrebbe subito modifiche radicali dopo le proiezioni test che hanno portato un cambio di tono nella pellicola, alcuni avvicendamenti nel reparto tecnico e soprattutto una durata più breve.

Superman soccorre un robot

Durante una recente intervista con Wonderland, David Corenswet ha rivelato la sua reazione alla notizia del casting in Superman. "Mi sono allontanato per rispondere al telefono, e all'altro capo James Gunn ha detto, 'David, sono James Gunn'. E io, 'Puoi dimostrarlo?' sospettoso", ha scherzato.

"Sono riuscito a dirlo a mia madre, a mia zia, a mio zio, a mia sorella e a mia moglie prima che la notizia fosse resa pubblica", ha aggiunto. "L'ultima persona a cui sono riuscito a dirlo, poche ore dopo che la notizia era stata resa pubblica, è stato il mio insegnante di teatro del liceo, che è stato quello che mi ha convinto a fare un provino per la Juilliard School ed è un mio caro amico. Mi ha risposto via messaggio, 'Sto facendo un programma radiofonico per questa compagnia teatrale di cui mi occupo a Philadelphia. Ti richiamo'".

"Così, quando ha finito, l'ho chiamato e gli ho chiesto, 'Come va?' Lui ha risposto: 'Oh, fantastico! Stavo parlando di questo e di quello, David, sai com'è...' E io gli ho detto, 'Gli hai raccontato cosa si prova ad avere il tuo studente di teatro del liceo che interpreta il prossimo Superman?"