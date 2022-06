Superman: Henry Cavill è troppo vecchio per tornare nel ruolo?

Henry Cavill è troppo vecchio per interpretare ancora Superman? La discussione dei fan sui social nel Superman Day.

Henry Cavill è oggetto di un acceso dibattito che imperversa su Twitter. La domanda che si pongono i fan è la seguente: l'attore inglese è ormai troppo vecchio per tornare a interpretare Superman?

Un primo piano di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Il 12 giugno, il Superman Day, lo YouTuber Matt Jarbo ha suggerito che Henry Cavill sarebbe troppo vecchio per continuare a interpretare Clark Kent.

"Per il #SupermanDay vorrei ricordare alla gente che #HenryCavill sta decisamente invecchiando per interpretare il ruolo", ha scritto. "Non indossa la tuta da 5 anni e WBD (Warner Brothers) vorrà qualcuno più giovane che costi meno".

Il Tweet ha suscitato alcune reazioni piuttosto forti, con molte persone che hanno difeso Cavill, oggi 39enne.

Dopo averlo visto nei panni di Clark Kent/Superman ne L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, Henry Cavill è torato a indossare il mitico costume rosso e blu per le riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League, ma il futuro nel ruolo di Superman per il momento rimane un'incognita.

Perché Batman v Superman è uno dei migliori cinecomic di sempre