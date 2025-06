Superman, David S. Goyer commenta il reboot di James Gunn: “Non è il mio Uomo d’Acciaio, ma mi piace”

David S. Goyer, autore di lunga data nel mondo dei cinecomic, noto soprattutto per aver scritto L'uomo d'acciaio (2013) insieme a Zack Snyder, ha recentemente espresso il suo parere sul nuovo Superman diretto da James Gunn.

Pur non avendo ancora visto il film, Goyer ha commentato con entusiasmo i primi trailer, spiegando durante il podcast Happy Sad Confused di essere rimasto positivamente colpito dall'atmosfera e dal tono della pellicola.

"Non è assolutamente L'uomo d'acciaio", ha dichiarato. "Venendo da quel tipo di visione, non avrei mai pensato di inserire Krypto, ma quando l'ho visto, mi è spuntato un gran sorriso".

L'approccio di Gunn, decisamente più luminoso e ispirato al Superman classico, si discosta dalla versione più cupa e tormentata interpretata da Henry Cavill. Nonostante alcuni fan legati allo SnyderVerse abbiano criticato la nuova direzione, Goyer ha mostrato apertura e apprezzamento.

James Gunn risponde alle critiche online

Nel frattempo, lo stesso James Gunn ha commentato le reazioni contrastanti provenienti da una frangia più rumorosa della fanbase, ancora legata alla campagna #RestoreTheSnyderVerse. Intervistato da Rolling Stone, il regista ha risposto con una certa ironia: "Penso che sopravviveremo. Dubito che le otto persone che seguono quel tipo cambieranno il corso delle cose", ha affermato il regista, riferendosi a un post critico su Reddit.

Un'immagine di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

"Non mi disturba. Credo sia sano non avere tutti dalla propria parte. Uno degli attori coinvolti legge tutto ciò che viene scritto online. Non dirò chi è, ma è tra i cinque protagonisti. E si arrabbia moltissimo. Gli ho detto: 'Hai visto che il 97-98% delle reazioni al trailer sono positive? Questi detrattori, in fondo, ci aiutano: rendono il tutto più credibile'".

Il film sarà guidato da David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, affiancato da Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner), Anthony Carrigan (Metamorpho) e Sara Sampaio nel ruolo di Eve Teschmacher. Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno Jonathan e Martha Kent, mentre Milly Alcock farà il suo debutto come Supergirl prima del suo film standalone, Woman of Tomorrow.

Il film, descritto come una miscela di azione, cuore e ironia, promette di riportare l'Uomo d'Acciaio al centro del nuovo universo cinematografico DC, puntando sulla sua umanità e sul desiderio di credere nella bontà del genere umano.