Superman, Henry Cavill celebra il ritorno "Mi attende un futuro luminoso". E Zack Snyder si congratula

Un entusiasta Henry Cavill anticipa un luminoso futuro in Warneer Bros. per il suo Superman, mentre arrivano i complimenti di Zack Snyder.

Dopo aver confermato il suo ritorno nei panni di Superman con un post sui social media, per Henry Cavill è giunto il momento di festeggiare anticipando quale futuro lo attende nei panni dell'Uomo d'acciaio, mentre arrivano le congratulazioni dell'amico regista Zack Snyder.

Nel corso del porcast "Happy Sad Confused", Henry Cavill ha così commentato il suo ritirono nel costume rosso e blu:

"Il personaggio significa molto per me. Sono passati cinque anni ormai, ma non ho mai perso la speranza. È fantastico essere qui ora a parlarne di nuovo. C'è un futuro così luminoso che attende il personaggio. Sono così entusiasta di raccontare una storia con un Superman estremamente gioioso".

Un primo piano di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Cavill ha rivelato di aver ricevuto la chiamata per girare il suo cameo in Black Adam mentre stava girando la serie Netflix The Witcher. Ha dovuto ottenere l'autorizzazione dal team di produzione per prendersi una pausa dalle riprese, ma il suo ritorno come Superman è stato così segreto che non gli è stato permesso di rivelare il motivo per cui stava chiedendo una pausa:

"Sono andato allo studio Warner Bros. nel Regno Unito e sono tornato nel cpstume di Superman. È stato un momento molto potente per me. Non ero sicuro di come mi sarei sentito... perché ho indossato di nuovo l'abito di L'uomo d'acciaio. Ho scelto quello in particolare per via della nostalgia. Per me era importante essere lì e godermi quel momento. Questo è uno dei momenti migliori della mia carriera. È fantastico avere l'opportunità di indossarlo di nuovo".

Alla domanda sullo stato del suo nuovo film di Superman e se ci sono scrittori e registi coinvolti nel progetto, Cavill ha risposto: "Sai che non posso dirtelo".

E a proposito di registi legati a Superman, il ritorno di Henry Cavill nel ruolo del supereroe ha suscitato la reazione di un entusiasta Zack Snyder che in un videomessaggio al suo attore ha aggiunto: "Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con te in futuro, e ovviamente sei il più grande Superman di sempre".