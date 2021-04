Superman: suo è il franchise di film di supereroi meno amato di sempre

Christopher Reeve in una scena di SUPERMAN, 1978

Un'analisi delle reazioni della stampa americana ai vari film dimostrerebbe che quello di Superman è il franchise di supereroi meno amato al cinema. L'analisi è stata effettuata da Money, sito inglese specializzato in economia, con i seguenti criteri: si è presa in esame la percentuale di recensioni positive su Rotten Tomatoes e fatta la media sommando i vari film, e all'interno di franchise più vasti come il Marvel Cinematic Universe si è anche tenuto conto separatamente di proprietà singole come Captain America e Thor.

Superman? Ecco perché è più complesso di Batman: intervista a Carmine Di Giandomenico

Henry Cavill nei panni di Superman ne L'uomo d'acciaio

Inoltre, incarnazioni diverse dello stesso personaggio (vedi Spider-Man, per esempio) sono considerate parte dello stesso franchise, cosa che ha penalizzato Superman poiché i film con Brandon Routh e Henry Cavill sono meno apprezzati rispetto al capostipite con Christopher Reeve (a sua volta indebolito dai sequel e dallo spin-off Supergirl - La ragazza d'acciaio). La media per la creatura di Jerry Siegel e Joe Shuster è quindi del 48%, con una precisazione: lo studio tiene conto solo delle uscite cinematografiche, e pertanto è stato escluso Zack Snyder's Justice League, realizzato direttamente per lo streaming.

Zack Snyder's Justice League, la recensione: 4 ore di epica, mitologia, spettacolo e cinema

Batman & Robin: George Clooney e Chris O'Donnell interpretano i due eroi del titolo

Al secondo posto nella classifica dei meno amati c'è Batman, anch'egli a causa delle diverse incarnazioni, poiché se da un lato c'è l'acclamatissimo Il cavaliere oscuro dall'altro ci sono zavorre come Batman & Robin e Catwoman. Terzo classificato è il DC Extended Universe, penalizzato soprattutto da Batman v Superman: Dawn of Justice e la versione cinematografica di Justice League.

Batman Begins e la trilogia di Nolan: 10 cose che (forse) non sapete

La fantastica famiglia Parr (quasi) al completo

Agli antipodi, sul podio dei franchise supereroistici più apprezzati, ci sono, in ordine decrescente dal primo al terzo posto, gli Incredibili della Pixar, i Guardiani della Galassia e Captain America. A dare a questi personaggi un vantaggio rispetto a quelli della DC (o anche proprietà Marvel in mano a terzi come Spider-Man) è il numero inferiore di film, come dimostrano anche il quarto e quinto posto, ossia gli Avengers e Deadpool.